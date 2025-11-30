“Es completamente ilegal”: Petro rechaza anuncio de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela

El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.). Foto: Agencia EFE

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al cierre del espacio aéreo de Venezuela como una acción “completamente ilegal”. El pronunciamiento llega después de que el pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ese espacio debe considerarse cerrado. En ese contexto, el mandatario colombiano pidió una reunión urgente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y convocar una Asamblea.

Tras el reciente anuncio de Trump como una escalada contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron a las aerolíneas a “actuar con precaución”. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

El pronunciamiento de Petro se da en el marco de sus posiciones sobre la creciente presión militar de Estados Unidos contra Venezuela y señaló que no hay autorización para acciones militares en ese país. “No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino. El senado de los EEUU no ha dado autorización para una intervención armada”, dijo el mandatario.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo. El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

A eso se le suma la reciente advertencia de Trump que tuvo como consecuencia que la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica. El gobierno de Maduro señala a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”.

A renglón seguido, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que ninguna compañía aérea debe aceptar “órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país” y solicitó la normalización de los vuelos.

“Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y América Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan. Solicito a todos los países de América Latina y el Caribe reiniciar sus vuelos normales”, dijo.

Además señaló sanciones en Colombia para las empresas que se nieguen a operar vuelos. “La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo”, concluyó.

