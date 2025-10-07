Alianza Verde y En Marcha se mueven para ordenar lista conjunta al Senado

Así va coalición entre Alianza Verde y En Marcha Foto: En Marcha

Este martes se llevó a cabo una reunión clave para los partidos Alianza Verde y En Marcha, dos sectores que le apostaron a llegar unidos a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo para mantener vivas sus colectividades y alcanzar un número considerable de curules en la plenaria del Senado. Los protagonistas del encuentro fueron los directores de cada grupo, además de algunos congresistas que buscarán la reelección y de posibles aspirantes a sumarse a las filas del Capitolio el próximo año

En Marcha, movimiento liderado por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, compartió una de las imágenes del encuentro y anunció que la comisión de compromisarios de ambos sectores avanza en la construcción de la lista del Senado y de algunas listas a la Cámara en las que también irán en alianza. Según comunicó esta colectividad, hasta el momento han dado “pasos firmes” para consolidarse, a partir del próximo 20 de julio, como “la fuerza mayoritaria” del poder Legislativo.

En la imagen se observa al mencionado Juan Fernando Cristo y a Rodrigo Romero, uno de los copresidentes de la Alianza Verde. Junto a ellos también estuvieron el senador Ariel Ávila, la senadora Carolina Espitia y la senadora Angélica Lozano, los tres Verdes y con la meta de reelegirse para un periodo más en la cámara alta del Congreso. Asimismo, estuvieron algunos delegados del partido En Marcha y el exembajador de Colombia en Brasil y exministro del interior, Guillermo Rivera, quien renunció en julio al cargo diplomático y se lanzará al Congreso con el aval de estas toldas.

Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre, como lo anticipó este diario, ambos partidos anunciaron que tendrá una “lista de coalición al Senado de la República integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda electoral”.

Además, los representantes de ambas esquinas señalaron que todas las conversaciones y la campaña en general se regirán por la defensa del Estado Social de Derecho, la inclusión, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución Política y la equidad social, así como la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana.

Como lo contó este diario, la alianza se cocinó gracias a las movidas del sector petrista de la Alianza Verde, representado por figuras como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. De hecho, la coalición despertó inquietudes de los congresistas independientes y de oposición en esa bancada, pues varios alertaron que la movida podría ser un primer paso para apoyar el llamado “frente amplio” del que habla el presidente Gustavo Petro.

