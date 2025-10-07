Petro tendrá viaje internacional a Bélgica. Ya designó a una ministra delegataria

Este es el motivo del viaje del presidente Petro a Bélgica. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

La Presidencia de la República confirmó que el jefe de Estado viajará a Bélgica para participar en el Foro Global Gateway de la Unión Europea. Durante la ausencia del mandatario, quien asumirá varias funciones presidenciales como ministra delegataria será Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.

De acuerdo con la Casa de Nariño, durante su estadía en Bélgica, el presidente Gustavo Petro atenderá una agenda que incluye la intervención en el foro “Alianza en una Era Geopolítica”, reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen; la participación en un acto de reconocimiento a víctimas exiliadas de la Hacienda Bellacruz y un encuentro social de la migración de América Latina y el Caribe preparatorio de la Cumbre CELAC-UE.

Antes de partir, el presidente sostuvo una importante reunión en la Casa de Nariño, esto luego del fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en vilo la cita a urnas en la que Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho quieren medirse para ser la carta petrista. El presidente Gustavo Petro citó a Palacio a su comité político y a los tres precandidatos.

En ese encuentro se trazó la ruta para que, desde diferentes espacios de la izquierda, se lanzaran a impugnar la decisión de tutela y a preguntar a la Registraduría si la inscripción de los tres sigue validada. Además, se acordó una movilización mediática, digital y con alto componente de calles para presionar medidas que superen los escollos legales.

“¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos, que lo defiende la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos? Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre”, dijo el presidente Petro en su cuenta de X.

Por otra parte, desde la oposición cuestionaron una nueva salida del mandatario al exterior. “Petro, el supuesto ‘defensor del medio ambiente’ que sataniza los combustibles fósiles y promete salvar el planeta, ya va en el avión presidencial rumbo a Bruselas (Bélgica), del 7 al 11 de octubre. Será su viaje número 72 en menos de tres años. Mientras predica lucha ambiental sigue recorriendo el mundo en un avión que consume miles de galones de combustible”, opinó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Antes de este viaje, el presidente Petro estuvo en Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se gestó la polémica de sus críticas a Estados Unidos e Israel y la posterior decisión del gobierno de Donald Trump de retirarle la visa.

