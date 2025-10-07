Logo El Espectador
Petro tendrá viaje internacional a Bélgica. Ya designó a una ministra delegataria

El mandatario saldrá del país en la noche de este martes 7 de octubre y regresará el próximo sábado. Así será su agenda en los próximos días.

Redacción Política
07 de octubre de 2025 - 10:30 p. m.
Este es el motivo del viaje del presidente Petro a Bélgica.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia
La Presidencia de la República confirmó que el jefe de Estado viajará a Bélgica para participar en el Foro Global Gateway de la Unión Europea. Durante la ausencia del mandatario, quien asumirá varias funciones presidenciales como ministra delegataria será Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.

De acuerdo con la Casa de Nariño, durante su estadía en Bélgica, el presidente Gustavo Petro atenderá una agenda que incluye la intervención en el foro “Alianza en una Era Geopolítica”, reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen; la participación en un acto de reconocimiento a víctimas exiliadas de la Hacienda Bellacruz y un encuentro social de la migración de América Latina y el Caribe preparatorio de la Cumbre CELAC-UE.

Antes de partir, el presidente sostuvo una importante reunión en la Casa de Nariño, esto luego del fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en vilo la cita a urnas en la que Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho quieren medirse para ser la carta petrista. El presidente Gustavo Petro citó a Palacio a su comité político y a los tres precandidatos.

En ese encuentro se trazó la ruta para que, desde diferentes espacios de la izquierda, se lanzaran a impugnar la decisión de tutela y a preguntar a la Registraduría si la inscripción de los tres sigue validada. Además, se acordó una movilización mediática, digital y con alto componente de calles para presionar medidas que superen los escollos legales.

“¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos, que lo defiende la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos? Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre”, dijo el presidente Petro en su cuenta de X.

Por otra parte, desde la oposición cuestionaron una nueva salida del mandatario al exterior. “Petro, el supuesto ‘defensor del medio ambiente’ que sataniza los combustibles fósiles y promete salvar el planeta, ya va en el avión presidencial rumbo a Bruselas (Bélgica), del 7 al 11 de octubre. Será su viaje número 72 en menos de tres años. Mientras predica lucha ambiental sigue recorriendo el mundo en un avión que consume miles de galones de combustible”, opinó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Antes de este viaje, el presidente Petro estuvo en Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se gestó la polémica de sus críticas a Estados Unidos e Israel y la posterior decisión del gobierno de Donald Trump de retirarle la visa.

Por Redacción Política

AbiertoEE

 

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 25 minutos
Plumas por aqui,por allâ!!! ybotox a montones,pero,con tanto odio,se ve mâs fea que frankesteinnnnn,pobre vieja!!!
DARIO IGNACIO CUBILLOS GARZON(01727)Hace 33 minutos
Otro viaje de Berto. Y el país volviéndose pedazos. Definitivamente el gobierno del desastre.
Carlos (63194)Hace 41 minutos
Siempre es mucho mejor cuando se larga ese pendejo.
rafael humberto forero puertas(34313)Hace 53 minutos
Este vejestorio se la pasa es paseando, hablando babosadas y formando lios, porque nada hace, nada gestiona, nada trae. Andrés Pastrana viajó mucho pero consiguió en Europa y EE UU financiamiento del Plan Colombia dentro del marco de la seguridad democrática con el cual fortaleció las fuerzas armadas para enfrentar y casi acabar con las farc. Pero este baboso va es hacer quedar en ridículo el país
