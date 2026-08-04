Así se ve la invitación a la posesión de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, se posesionará en Cali el próximo viernes 7 de agosto frente a la mayor parte del Congreso -ya que el Pacto Histórico no asistirá a la posesión-, frente a expresidentes y más invitados.

La ceremonia se llevará a cabo en el auditorio Arena USC y en los últimos días hay varias delegaciones que han confirmado su asistencia y incluyendo figuras como jefes de Estado e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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La invitación del evento ya se conoció. Consta de una tarjeta blanca en letras cursivas que dice: “El presidente del Congreso de la República de Colombia tiene el honor de invitar a usted(es) a la ceremonia de posesión del señor Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia”. Además, se agrega que la reunión “tendrá lugar el viernes 7 de agostos de 2026 a las 15:00 hrs en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali”.

Conozca la invitación oficial a la ceremonia:

Hasta ahora, está confirmada la asistencia del rey Felipe VI de España y de nueve mandatarios: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras). Por su parte, El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales.

Además, ya confirmaron su participación ocho ministros de Relaciones Exteriores y delegaciones de alto nivel provenientes de América y Europa, entre ellas las de Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea del Sur. También asistiría el secretario de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo una conversación directa con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, durante la visita de este último a territorio estadounidense.

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Todas las delegaciones arribarán a Cali el 6 de agosto, donde serán recibidas por la canciller Rosa Villavicencio, quien ha señalado que ese mismo día concluirá su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según le manifestó a El Espectador, las invitaciones fueron enviadas la semana pasada, luego de que el Congreso aprobara la propuesta de Abelardo de la Espriella de realizar la ceremonia de posesión en la capital del Valle del Cauca.

Por su parte, los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana ya confirmaron su asistencia al evento, mientras que Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados por orden de De la Espriella.

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