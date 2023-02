Así será el programa de autoentrevistas de la Casa de Nariño

Dicen desde Presidencia que buscan tener "un canal directo de comunicación con los colombianos en todo el país". Guillero Reyes, ministro de Transporte (izquierda) y Sandra Urrutia, ministra de las TIC (derecha). Foto: Archivo Particular

Este lunes, 13 de febrero, pasó desapercibido el nuevo programa digital del gobierno Petro: ‘Colombia Hoy Radio’, un espacio informativo de la Casa de Nariño con el que esperan mejorar la comunicación gubernamental, en un contexto en el que el presidente parece tener dificultades con periodistas y medios de comunicación, cosa que ya ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.

Se trata de un programa digital de emisión diaria, de 6 a 9 de la mañana, que contará con entrevistas a ministros y funcionarios del Gobierno, en las que resolverán preguntas y, sin duda, rendirán cuentas de su gestión, guiados por preguntas realizadas por el equipo de prensa de Presidencia, en cabeza de Germán Gómez, consejero presidencial para la Información y Prensa.

Esta mañana fue el lanzamiento del programa y tuvo su primera emisión por los canales virtuales oficiales, en el que se estrenó con entrevistas al ministro de Transporte Guillermo Reyes y a la ministra de las TIC, Sandra Urrutia. Igualmente se conectaron con Red+ Noticias, el noticiero del canal de la empresa de telecomunicaciones Claro.

Eso ya genera una alerta respecto a la relación entre la administración Petro y los medios de comunicación, en tanto pareciera que la información gubernamental, así como los espacios de conversación con los miembros del gabinete se están concentrando en los canales oficiales. Cabe aclarar que ya han habido quejas de varios medios porque los ministros difícilmente acceden a entrevistas, especialmente en un momento tan importante como el actual, en el que varias reformas claves buscan tramitarse por el Congreso. De hecho, este medio ha solicitado una entrevista con el presidente desde antes de su posesión y no ha sido concedida.

A inicios de este mes el presidente citó a periodistas y representantes de diversos medios en la Casa de Ñariño, precisamente, para resolver dudas y limar asperezas. Petro ha argumentado que han habido criticas injustificadas y además, ha señalado una aparente falta de rigurosidad de algunos medios, un discurso que han copiado algunos usuarios de redes sociales que se han mostrado afines a su gobierno. Esos mismos internautas han pedido un canal directo con el presidente y ya han dicho que prefieren informarse a través del Twitter del presidente.

Un fenómeno como esos ya es una alerta para la democracia, no porque todos los medios sean rigurosos, sino porque se está cocinando un rechazo a la crítica. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ya advirtió a inicios de este mes que “la frecuencia con la que el presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo”.

De ese modo, como lo ha señalado la misma Casa de Nariño, el Gobierno buscaría fortalecer esos canales oficiales y directos. Habrá que esperar cuál será la dinámica de ese programa y que en el mejor de los casos, su existencia no centralice la información de la Presidencia exclusivamente por los canales oficiales.

¿Qué dicen desde la Presidencia?

Ante esa preocupación, El Espectador habló con Germán Gómez, quien lidera las comunicaciones del presidente y dijo que, precisamente, se creó el programa por petición de algunos ciudadanos: “Queremos tener una apertura de la información y esta también es una respuesta reiterada a la ciudadanía, que en redes nos pedían un espacio”, dice.

Por otro lado, asegura que no pretenden “monopolizar la información” y que “si los ministros hablan aquí, no quiere decir que no vayan a hablar en los medios privados e independientes. Ellos van a estar en los medios que consideren. En este nuevo panorama, los integrantes de prensa también tendrán que acordar los espacios y seguramente, va a haber momentos en que tampoco se pueda agendar su participación por dificultades en los tiempos”.

Pese a esa posición, también es claro que las inquietudes y preguntas del equipo de prensa de la Casa de Nariño serán distintas a las que tengan los medios de comunicación tradicionales y periodistas independientes, por lo menos, menos incómodas. No obsante, Gómez dice que “no queremos ser una competencia noticiosa con los medios tradicionales porque nuestra función es comunicar sobre el Gobierno y de los ministerios adscritos. Es un canal adicional a los que ya existen”, dice Gómez.

La financiación

De acuerdo con el consejero presidencial, no se trata de una propuesta nueva o de un invento de Petro pues apuestas como esas ya han existido en gobiernos pasados. Uno de los casos más similares y recientes fue “Casa de Nariño en Línea” del presidente Iván Duque, que también uso el mismo espacio: una cabina de radio que además fue instalada durante su administración. También estuvo el programa ‘Prevención y acción’, en el que era el mismo presidente quien presidía el espacio.

Desde esa cabina, Duque pretendía comunicarse con diferentes medios de comunicación, eso fue muy criticado. Aunque en este caso no será el presidente el que lidere, sí se está planteando algo muy parecido, que merece ser revisado con el mismo cuidado.

Así pues, en concordancia con lo que señala Gómez, el espacio que estarán usando es heredado y argumenta que no se contratarán más periodistas para ese objetivo, sino que será el mismo equipo de prensa, que ahora tendrá una tarea adicional: “es distribuir mejor al personal”, dice.

Por otro lado, asegura que de todas formas seguirán usando los canales tradicionales, eso incluye el contrato tradicional con el Canal Institucional RTVC. “Los recursos hacen parte de un contrato del DAPRE con RTVC. Eso no es de ahora, es un contrato que existe desde siempre y que fue actualizado”.

Se trata del contrato 346 de 2022, en el que también quedó consignado que el presidente tendría un programa propio de aproximadamente 60 minutos en el Canal Institucional. No obstante, no se trata de otra cosa que la renovación de un convenio para asegurar la producción audiovisual del material que sale desde la Casa de Nariño. La adjudicación del contrato supera los $5.600 millones y el último que se firmó en la administración anterior fue por $6.382′267.525.