La carrera presidencial a mitad de enero inicia con giras, viajes al exterior y coaliciones

Durante la mitad del mes de enero, los preferidos para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño han empezado giras nacionales, adherido figuras políticas a sus campañas e incluso se han reunido con políticos extranjeros, a tan solo dos meses de las elecciones legislativas, donde varios tienen listas.

Después de la última encuesta de Atlas Intel financiada y publicada por la revista Semana donde Abelardo de la Espriella (28 %), Iván Cepeda (26,5 %) y Sergio Fajardo (9,4 %) lideran la intención de voto, el tablero político se ha movido de nuevo.

Iván Cepeda, el candidato del presidente Petro, regresó al país a realizar una gira nacional que inició en Bogotá, su tierra natal. Allí apoyó el inicio de la campaña al Congreso del Pacto Histórico que han catalogado la ‘toma por Bogotá’. A su vez anunció que irá a Puerto Asís, Putumayo, el próximo 18 de enero con la candidata al senado Sandra Chindoy.

Mientras su jefa de debate, María José Pizarro, sigue de gira por España en reuniones con fuerzas de la izquierda en ese país como representantes del Psoe, el partido de izquierda que se encuentra en el poder.

🔴 El PACTO HISTÓRICO ES IMPARABLE, por que Colombia será un país digno, justo y en paz. Por eso avanzamos con el GRAN ENCUENTRO PUTUMAYO CON IVÁN CEPEDA este 18 de febrero en Puerto Asís. El Sur de Colombia se prepara para recibir a @IvanCepedaCast y @carolinacorcho. Venceremos. pic.twitter.com/Immci3Zfvz — Sandra Chindoy (@sandra_chindoy) January 14, 2026

Sergio Fajardo, el puntero del centro político, se encuentra en su “Gira de la Nueva Mayoría” por varios regiones del país, para “atraer personas cansadas de la polarización y que buscan una política diferente”, le dijo el equipo del candidato a El Espectador.

Fajardo estará toda la semana en Norte de Santander, específicamente en la subregión del Catatumbo, visitando comunidades, aunque comentan no podrá ir a Tibú por seguridad, se encuentra en Ocaña. Allí se reúne con líderes campesinos y de diversos sectores, escuchando a familias desplazadas por la violencia.

También delegó a su pareja la excanciller María Ángela Holguín para que continúe su gira por el pacífico colombiano, quien estuvo en Cali y Quibdó en los últimos días.

¡Inicia la Gira de la Nueva Mayoría! Junto a María Ángela esta semana estaremos en paralelo en el Catatumbo, Cúcuta, Quibdó y Cali.



Estamos escuchando la diversidad de toda Colombia y trabajando desde los territorios. pic.twitter.com/FdebAab8UN — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 13, 2026

El otro candidato del Pacto Amplio, Roy Barreras estuvo en Cali y Bogotá durante las últimas semanas, pero su equipo le dijo a El Espectador qué después de inaugurar su sede de campaña el próximo martes 20 de enero en la capital colombiana, iniciará una gira nacional.

Entre los departamentos que planea visitar estarían Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Santander, Chocó, Manizales, Pereira, Armenia y el Cauca.

La gira internacional por España parece una parada obligatoria para los punteros, mientras Cepeda visitaba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez a inicios de año, Abelardo De La Espriella se reunía con el opositor principal del Gobierno español, el presidente del partido de derecha Vox, Santiago Abascal.

El candidato presidencial colombiano se adhirió a la Carta de Madrid, un manifiesto creado por Vox en 2020, que busca en sus palabras “defender” la democracia liberal en países de habla hispana y portuguesa, denunciando al “comunismo” y sus promotores como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. La carta ha sido firmada por políticos como el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La extrema coherencia es defender principios y valores que los enemigos de la democracia han demonizado.



La libertad, la prosperidad, la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el Estado de Derecho NO SON extremos de nada: son los principios… https://t.co/oJLFVWme6c — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 14, 2026

Otro movimiento del tablero político fue el aterrizaje que se oficializó este martes en La Gran Consulta por Colombia de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y el exministro Juan Carlos Pinzón (Partido Oxígeno). Ahora, son ocho figuras las que hacen parte de esa coalición, y esperan que se una Enrique Peñalosa (Partido Oxígeno) en los próximos días.

La decisión de no participar en la consulta por parte del abogado Abelardo de la Espriella, cuestiona el futuro de la alianza después de la primera vuelta. Debido a que si su candidato único no logra entrar al balotaje, están analizando la posibilidad de quedar libres y apoyar a quién quisieran, pues algunos de sus integrantes no estarían tan dispuestos a respaldar a De La Espriella.

