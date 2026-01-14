La Gran Consulta analiza caminos para mayo: el factor De la Espriella entra en discusiones

Los candidatos de la Gran Coalición por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo Particular

El aterrizaje de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y el exministro Juan Carlos Pinzón (Partido Oxígeno) en la Gran Consulta se oficializó este martes, pero varias movidas se prevén en los próximos días. Ahora, son ocho figuras las que hacen parte de esa coalición y las conversaciones, aunque no han sido definitivas en torno a lo que viene después del 7 de agosto, ya están tocando nombres como el abogado Abelardo de la Espriella.

El también candidato presidencial (quien va por firmas, pero tiene el aval de Salvación Nacional) ha dicho que no se medirá en ningún tipo de consulta este 8 de marzo, por lo que irá directamente a la primera vuelta, una decisión que también tomó el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Y ya tiene el guiño del expresidente Álvaro Uribe.

Desde el Dr Abelardo hasta el Dr Fajardo pic.twitter.com/hdeqaP1PxM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 2, 2025

De la Espriella se ha perfilado en las últimas encuestas como uno de los aspirantes con mayor intención de voto, pues en la Invamer tuvo el 18,2 %, superado únicamente por Iván Cepeda, con el 31,9 %; mientras que en la de Atlas Intel, financiada y publicada por la Revista Semana, obtuvo el 28 %, alcanzando al senador y candidato del Pacto Histórico, quien a su vez obtuvo el 26,5 %. Y con esos números es que se está analizando la posibilidad en la derecha y centroderecha de darle su apoyo en una posible segunda vuelta.

“Si Abelardo pasa a segunda vuelta, estaremos con él”, aseguró Uribe en una entrevista con La FM este martes. Eso sí, también recordó que el abogado dijo que haría lo mismo por Valencia en caso de que fuera ella la que llegara a segunda vuelta: “Como él ha dicho, si Paloma pasa, le carga las maletas”.

Pero las cosas todavía se están analizando en la Gran Consulta, pues algunos de sus integrantes no estarían tan dispuestos a respaldar a De la Espriella. Frente a esa cuestión, en una rueda de prensa que dieron los integrantes, el exministro Mauricio Cárdenas aseguró que considera que deberían quedar en libertad para cada uno tomar una decisión en ese momento.

“No vamos a amarrar qué va a pasar porque no sabemos qué va a pasar en la segunda vuelta, porque vamos a hacer todo, todo lo necesario para que en esa primera vuelta tengamos el resultado que nos permita o ganar ahí o pasar a segunda vuelta”, indicó.

Eso significaría, en pocas palabras, que figuras como el exsenador David Luna, la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria y el exsenador Juan Manuel Galán tendrían la potestad de decidir si apoyan al abogado o no.

Ahora, se espera que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también llegue a participar en la consulta, tras recibir el aval del Partido Oxígeno. Y esa ha sido de una de las figuras que más ha cuestionado a De la Espriella por la defensa que ha hecho a personajes como Alex Saab, señalado de ser testaferro del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos.

La coalición, en todo caso, sigue en definiciones. Solo hasta inicios de febrero se sabrá con certeza quiénes serán los participantes de esa consulta y para el 8 de marzo, a la par de las elecciones legislativas, se conocerá al elegido para ir a primera vuelta. Y solo después del 31 de mayo se sabrá cómo se reacomodará el tablero político en caso de ir a una segunda vuelta.

