Así va la conformación del equipo cercano de Abelardo de la Espriella tras el 7 de agosto

Valerie Lafaurie es la consejera presidencial para las regiones designada y Nicolás Gómez Arenas suena para asumir el puesto de jefe de despacho en el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Con Omar Bula Escobar, ya son 11 los ministerios con cabezas designadas para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, hay otros nombres clave que se están definiendo para lo que será el círculo más cercano del presidente electo a partir del 7 de agosto.

Ya se conoce quién encabezará las carteras de Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) y Exteriores (Bula). Y a ellos se suman quienes ocuparían los puestos de jefe de despacho y consejera presidencial para las regiones.

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El primero quedaría en manos de Nicolás Gómez Arenas, quien es politólogo y acompañó de cerca y en todo momento a De la Espriella en las correrías de la campaña. Es hijo del senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, y sobrino del minhacienda designado, y llegaría a ocupar uno de los puestos con más control sobre la agenda del mandatario entrante.

Actualmente, ese puesto lo ocupa José Raúl Moreno y por allí han pasado figuras como Alfredo Saade y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Junto a ese, el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) —encabezado por ahora Nhora Mondragón— son los que más acumulan poder en la Casa de Nariño.

Para el segundo puesto fue nombrada la abogada Valerie Lafaurie, quien trabajó en el Ministerio del Interior en el gobierno de Iván Duque, cuando estuvo encabezado por Alicia Arango, y viene de trabajar de cerca con De la Espriella en la campaña. Además, trabajó en Nitrofert, una empesa de fertilizantes, y ha tenido cargos a nivel distrital en la empresa de Transmilenio y la Secretaría Social de Bogotá.

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Su designación se dio a conocer este mismo miércoles, en el primer empalme regional en Cúcuta, Norte de Santander. Desde allí, el presidente electo le delegó la tarea de entablar diálogos con los mandatarios regionales para que no “tengan que pasar por congresistas” y afirmó que su relación será directa.

“Nunca antes en la vida un gobierno había iniciado un empalme regional con gobernadores y alcaldes”, afirmó el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien estuvo presente en este encuentro. Todo eso hace parte del discurso de De la Espriella sobre gobernar “desde las regiones”.

Por ello, Lafaurie será ficha clave en los empalmes regionales que también pasarán por Casanare, Santander, Huila y Antioquia. Se espera que en los próximos días el mandatario electo continúe con sus viajes por todos los departamentos y el 20 de julio estará en Medellín para el día de la Independencia, acompañado por el alcalde Federico Gutiérrez, cuyo movimiento Creemos apoyó a De la Espriella desde la campaña.

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