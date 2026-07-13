Así fueron las primeras reuniones de delegación de De la Espriella en EE. UU.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados Miguel Gómez y Mauricio Gómez culminaron primera ronda de encuentros en Estados Unidos. Foto: Cortesia

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Este lunes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y lo ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda), cumplieron con los primeros puntos de la gira por Washington y Nueva York que tendrán durante esta semana. La delegación del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pretende fortalecer lazos con la la banca y el gobierno de los Estados Unidos.

La nutrida agenda del gobierno electo inició con un encuentro con el Grupo Banco Mundial en el que se abordaron temas concretos relacionados a las finanzas del país y la hoja de ruta con la que De la Espriella se moverá en esa materia.

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Según se comunicó desde el equipo del vicepresidente, “durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las prioridades económicas de la administración entrante, mientras que el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron sus propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia”.

Asimismo, en ese encuentro también se trazó un plan de “consolidación fiscal”, además de un plan de “reactivación económica y la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el corto, mediano y largo plazo”. No obstante, este tan solo fue un primer paso, pues los ministros Gómez Amín y Gómez Martínez resaltaron que en los próximos días se suscribirán acuerdos concretos en medio de una segunda cita en Washington D. C.

Según lo calificaron, “es una señal clara del compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno”.

La jornada de este lunes continuó con una serie de encuentros de alto nivel con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Esa cita de la que fueron partícipes Restrepo y el ministro Gómez Amín “se ratificó el respaldo de ese organismo a Colombia y el avance en la estructuración de un paquete integral de cooperación e inversión que será presentado próximamente junto al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella”.

Al término de esta cita Restrepo aseguró que “con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, hemos acordado la presencia del Grupo Banco Mundial de su vicepresidenta Susana Cordeira en Colombia”. Sobre la invitación Cordeira dijo que hace parte de una “misión de apoyar la ambición del gobierno en Colombia”, esto para superar brechas de desigualdad en el país.

La nutrida agenda de la delegación del mandatario electo seguirá hasta el día jueves. Según se demarcó previo al inicio de esta gira, Restrepo y los ministros designados de Hacienda y Comercio tendrán citas con delegaciones de el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, la Oficinas de Representación Comercial y el Departamento del Comercio.

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No es claro si esos encuentros serán con las principales cabezas esos departamentos. Ahora bien, es un paso significativo, pues da muestras del fortalecimiento de los lazos que, sin estar en mandato, se han empezado a presentar con el gobierno de Donald Trump.

Asimismo, esta delegación también será recibida por más de 30 congresistas estadounidenses, tanto de las bancadas demócratas como republicanas, además de encuentros con la Banca Multilateral y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta agenda también se buscará explorar la posibilidad que el presidente Trump o el Secretario de Estado, Marco Rubio, acompañen la posesión presidencial del 7 de agosto.

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