Petro ordena que ningún establecimiento militar sea sede de la posesión del nuevo presidente

Hay que recordar que, como contó El Espectador, el equipo del presidente electo ya inició gestiones ante el Congreso para que la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto se realice en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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Sigue la discusión por el lugar en el que se posesionará Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia, este próximo 7 de agosto. En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que, mientras continúe en el cargo, hará cumplir las “normas que regulan la posesión presidencial” y ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que “la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”. Petro también señaló que, hasta que el nuevo presidente preste juramento, continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares.

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“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares”, escribió. En ese mismo mensaje agregó entonces que “ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo”.

El jefe de Estado sostuvo que “la transmisión del mando al nuevo presidente, es bajo las leyes de la República y la Constitución”, y reiteró que esas normas establecen que “el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”. Asimismo, afirmó que “la ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros”, y añadió que “en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”.

En el mismo pronunciamiento, Petro aseguró que “la soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente” y escribió que “Bolívar vuelve a morir”. Finalmente, manifestó que “mientras sea presidente defiendo las leyes y la constitución de un pueblo soberano”, indicó que “la espada de combate de Bolívar retorna a su casa donde la sacamos” y anunció que “se incorporan los retratos del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena, general supremo del ejército libertador, en 1854, libertadores ambos de esclavos, al pasillo de los retratos”.

Hay que recordar que, como contó El Espectador, el equipo del presidente electo ya inició gestiones ante el Congreso para que la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto se realice en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar. Para ello, envió una comunicación a la Secretaría General del Congreso solicitando orientación jurídica sobre el procedimiento para trasladar el acto protocolario y las mayorías necesarias para aprobar esa decisión. Según fuentes del Congreso consultadas por este diario, el proceso podría iniciarse mediante una proposición presentada por cualquier congresista o bancada y ser avalado con mayorías simples en las plenarias de Senado y Cámara.

La solicitud fue firmada por Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector de Relaciones Exteriores, quien también pidió una respuesta pronta al considerar que la organización logística y protocolaria de la ceremonia requiere definiciones antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio.

El Gobierno saliente también fijó su posición sobre el tema. A través de un documento firmado por José Raúl Moreno, jefe del Despacho Presidencial, sostuvo que, desde su interpretación, la transmisión de mando no podría realizarse en una guarnición militar. Sin embargo, indicó que el Congreso y sus mayorías sí podrían habilitar esa posibilidad. Además, señaló que mientras Gustavo Petro continúe en la Presidencia no se autorizarán recorridos logísticos en instalaciones militares para preparar la ceremonia, pese a que el equipo del presidente electo solicitó acceso a varias bases del país.

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De acuerdo con lo conocido por El Espectador, la Cancillería también adelanta la preparación de la contratación logística para la posesión presidencial. Por ahora, ese proceso está diseñado para realizar el acto en Bogotá, aunque podría modificarse si el Congreso aprueba el traslado de la ceremonia a una guarnición militar.

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