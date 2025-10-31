Así va la lista de partidos con personería luego de fallo que tumbó otro reconocimiento

Estos son los partidos con personería reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Foto: Función Pública

Sigue creciendo la lista de partidos políticos que se han quedado sin personería jurídica por decisión del Consejo de Estado. A la fecha van 10 colectividades que se han quedado sin ese reconocimiento por vía judicial, lo que impactará en las cuentas de varios sectores de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Este viernes se sumó a la lista Dignidad Liberal, partido del excongresista Rodrigo Lara Restrepo. Se trata de un movimiento que revivió en 2024, pues ya existía el antecedente de los 70 y 80 en cabeza de Rodrigo Lara Bonilla, padre del exsenador y asesinado en 1984 por órdenes de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Aunque el partido tomó un segundo vuelo con el argumento de haber sido bloqueado por esa violencia, el Consejo de Estado no consideró que ese argumento validara la personería jurídica. “No se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político” señaló el alto tribunal.

Hasta el momento, Lara Restrepo no se ha pronunciado. Su caso se suma al de otros políticos como el expresidente Ernesto Samper (Poder Popular), Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana), Federico Gutiérrez (Creemos), Juan Fernando Cristo (En Marcha), entre otros. Algunas figuras como Cristo han emprendido batallas legales para que la Corte Constitucional ordene devolver las personerías, pero hasta el momento no hay un punto de cierre en esos choques de trenes entre los altos tribunales.

Los partidos que han perdido su personería jurídica por fallos judiciales

Estas son las 10 colectividades que ya no cuentan con la personería por sentencia del Consejo de Estado:

Fuerza Ciudadana

Creemos

Todos Somos Colombia

Nueva Fuerza Democrática

Independientes

Soy Porque Somos

En Marcha

Gente en Movimiento

Poder Popular

Dignidad Liberal

Los partidos políticos con personería jurídica en Colombia reconocida por el CNE

Tras las decisiones del Consejo de Estado, en Colombia hay 29 partidos con personería jurídica. El número podría cambiar porque el Polo, la UP y el Partido Comunista buscan convertirse en un solo partido bajo la sombrilla del Pacto Histórico. Esta decisión ya la tomó el CNE, pero hay polémica porque Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, quedó por fuera.

Partido Liberal Colombiano

Partido Conservador Colombiano

Partido Cambio Radical

Partido Alianza Verde

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO

Partido Alianza Social Independiente ASI

Partido Político MIRA

Partido de la U

Partido Polo Democrático Alternativo

Movimiento Colombia Humana

Unión Patriótica UP

Partido Centro Democrático

Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

Partido Comunes

Partido Colombia Justa Libres

Partido Colombia Renaciente

Partido ADA

Dignidad y Compromiso

Nuevo Liberalismo

Colombia Humana

Verde Oxígeno

Salvación Nacional

Partido Comunista Colombiano

Liga Anticorrupción

Partido Demócrata

Partido Ecologista

La Fuerza de la Paz

Esperanza Democrática

Partido del Trabajo

Progresistas

