Así va la lista de partidos con personería luego de fallo que tumbó otro reconocimiento

Sigue creciendo la lista de partidos políticos que se han quedado sin personería jurídica por decisión del Consejo de Estado. A la fecha van 10 colectividades que se han quedado sin ese reconocimiento por vía judicial, lo que impactará en las cuentas de varios sectores de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Este viernes se sumó a la lista Dignidad Liberal, partido del excongresista Rodrigo Lara Restrepo. Se trata de un movimiento que revivió en 2024, pues ya existía el antecedente de los 70 y 80 en cabeza de Rodrigo Lara Bonilla, padre del exsenador y asesinado en 1984 por órdenes de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.
Aunque el partido tomó un segundo vuelo con el argumento de haber sido bloqueado por esa violencia, el Consejo de Estado no consideró que ese argumento validara la personería jurídica. “No se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político” señaló el alto tribunal.
Hasta el momento, Lara Restrepo no se ha pronunciado. Su caso se suma al de otros políticos como el expresidente Ernesto Samper (Poder Popular), Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana), Federico Gutiérrez (Creemos), Juan Fernando Cristo (En Marcha), entre otros. Algunas figuras como Cristo han emprendido batallas legales para que la Corte Constitucional ordene devolver las personerías, pero hasta el momento no hay un punto de cierre en esos choques de trenes entre los altos tribunales.
Los partidos que han perdido su personería jurídica por fallos judiciales
Estas son las 10 colectividades que ya no cuentan con la personería por sentencia del Consejo de Estado:
- Fuerza Ciudadana
- Creemos
- Todos Somos Colombia
- Nueva Fuerza Democrática
- Independientes
- Soy Porque Somos
- En Marcha
- Gente en Movimiento
- Poder Popular
- Dignidad Liberal
Los partidos políticos con personería jurídica en Colombia reconocida por el CNE
Tras las decisiones del Consejo de Estado, en Colombia hay 29 partidos con personería jurídica. El número podría cambiar porque el Polo, la UP y el Partido Comunista buscan convertirse en un solo partido bajo la sombrilla del Pacto Histórico. Esta decisión ya la tomó el CNE, pero hay polémica porque Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, quedó por fuera.
- Partido Liberal Colombiano
- Partido Conservador Colombiano
- Partido Cambio Radical
- Partido Alianza Verde
- Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO
- Partido Alianza Social Independiente ASI
- Partido Político MIRA
- Partido de la U
- Partido Polo Democrático Alternativo
- Movimiento Colombia Humana
- Unión Patriótica UP
- Partido Centro Democrático
- Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS
- Partido Comunes
- Partido Colombia Justa Libres
- Partido Colombia Renaciente
- Partido ADA
- Dignidad y Compromiso
- Nuevo Liberalismo
- Colombia Humana
- Verde Oxígeno
- Salvación Nacional
- Partido Comunista Colombiano
- Liga Anticorrupción
- Partido Demócrata
- Partido Ecologista
- La Fuerza de la Paz
- Esperanza Democrática
- Partido del Trabajo
- Progresistas
