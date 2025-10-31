Esta fue la información que solicitó la Registraduría a partidos por candidatura de Quintero

Daniel Quintero durante rueda de prensa en la registraduría. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tras el cruce de mensajes entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría por el debate de la inscripción de Daniel Quintero como candidato a la Presidencia por firmas, esta última entidad dio a conocer que tomará una decisión al respecto, pero que antes hará varias consultas jurídicas. Este viernes, la entidad les solicitó información clave a los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica y Comunista Colombiano para definir el rumbo de la discusión.

La entidad recordó que recibió solicitud de un grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” para inscribir un comité recolector de firmas para que Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, sea candidato presidencial. Sin embargo, señaló la Registraduría, la duda está en si está habilitado para ese proceso porque no hay certeza de si participó o no en la consulta del pasado 26 de octubre.

Aunque Quintero sí se inscribió a la consulta, días antes de la votación se bajó argumentando que no había garantías para participar, más adelante, en un nuevo proceso, esta vez interpartidista. Quintero cuestionó que el tarjetón se haya imprimido con las leyendas de consulta para elegir candidato presidencial y con el logo del Pacto Histórico, que hasta el momento no tiene personería jurídica.

“Para la Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de registro del comité plantea varios interrogantes que deberá resolver antes de admitirla, siendo uno de ellos el de si el ciudadano Daniel Quintero Calle, de conformidad con las normas internas de los partidos participó en la consulta popular que acaban de realizar”, se lee en la carta enviada por el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, a los partidos.

La entidad recordó que el resultado de las consultas será obligatorio para los partidos y precandidatos que participen en las mismas. “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”, dijo la entidad citando la ley 1475 de 2011.

El delegado también resaltó que no recibió, antes de la consulta, comunicación de los partidos sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero. “Por las anteriores razones, les solicito muy comedidamente informar a este despacho, a la mayor brevedad posible, con destino al trámite de la solicitud de registro del comité, si de conformidad con los estatutos y demás disposiciones de los partidos, quedó en firme la inscripción del ciudadano Daniel Quintero Calle para participar en la consulta popular del pasado 26 de octubre de 2025”, reiteró la Registraduría.

Ahora, serán los representantes legales de cada partido -Carlos Alberto Benavides (Polo), Gabriel Becerra (UP), Jaime Caicedo (Comunista)- los que deberán darle luces a la Registraduría sobre si Daniel Quintero podrá o no recoger firmar para ser candidato a la Presidencia.

El exalcalde Quintero se pronunció a través de un mensaje en X y rechazó el trámite ordenado por la Registraduría. “El registrador insiste en dilatar el proceso, pese a que el CNE ya aclaró que la competencia es suya. No milito en ninguno de esos partidos (...) Pedí mi retiro del proceso ante ese hecho sobreviniente, y luego la UP y el Partido Comunista también se retiraron; Cepeda y Carolina se reinscribieron por el Polo Democrático”, dijo.

