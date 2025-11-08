“Venganza política”: Así va la pelea de Petro con Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder

Gustavo Petro, Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder chocan por Tren de Cercanías. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado volvió a escalar la disputa entre el presidente Gustavo Petro y los líderes políticos del Valle por la financiación de obras claves para el departamento. Luego de que la gobernadora, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, alertaran sobre la posible afectación en la ejecución del Tren de Cercanías del Valle porque la nación no garantizaría recursos por más de COP 8 billones, el jefe de Estado arremetió contra los mandatarios locales con varios mensajes en su cuenta de X.

En uno de los trinos que publicó en la mañana, el presidente aseguró que fue la bancada vallecaucana la que hundió la ley de financiamiento del presupuesto de 2025, que, a su juicio, era la vía para financiar varias de estas iniciativas. “Por tal razón, debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura-Yumbo va adelante. Y su segunda fase será Urabá y el Caribe, tercera fase a Popayán”, dijo Petro.

Lea también: Uribe planteó un segundo Plan Colombia para mejorar seguridad y Petro le respondió

En respuesta a esa declaración, la gobernadora Toro aseguró que la actitud del presidente Gustavo Petro evidencia “una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República”. El mensaje de la mandataria hace referencia al choque que ha sostenido con el presidente por la ley de financiamiento, pero también por la reforma a la salud, ya que Petro acusa a Toro, una de las jefas del Partido de la U, de incumplir un acuerdo para tramitar en el Congreso este último proyecto. Ella asegura que como gobernadora no tiene nada que ver con las decisiones de la bancada.

Presidente: plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República.



Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones y declaraciones lo que hace es romperla.

Usted le está incumpliendo a los… https://t.co/dM3Oa4KLLJ — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 8, 2025

“Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones y declaraciones, lo que hace es romperla. Usted le está incumpliendo a los vallecaucanos sus compromisos de campaña, echando mano de mentiras. El Valle seguirá adelante, los vallecaucanos no nos rendimos, con usted o sin usted, seguiremos trabajando por la transformación de un pueblo que es grande. Gracias por nada, Presidente, ¡qué pequeña es la suya!”, dijo la gobernadora también vía X.

Recomendado: Se agita elección de candidato conservador tras ingreso de excontralor a la competencia

El choque siguió porque el jefe de Estado volvió a responderle en la misma plataforma. Según dijo, para él, la venganza contra los vallecaucanos es que no se haya aprobado la reforma a la salud para mejorar el servicio. A renglón seguido, dijo que el proyecto para conectar al Valle con Buenaventura disparará la economía productiva y el bienestar de toda la región: “¿Por qué reducir los grandes proyectos del Valle del Cauca?”.

Finalmente, la gobernadora dio a entender que no contestará más mensajes del presidente y le pidió no mentir, pues, según dijo, el Ferrocarril del Pacífico no tiene estudios técnicos ni financiación. “Yo seguiré trabajando, y mi próximo anuncio al respecto será de resultados; porque, a pesar tuyo y tu postura anti vallecaucana, te quiero decir que el Valle no se frena”, remató Toro.

No se pierda: Hay pelea en el uribismo por encuesta para elegir candidato: esto dicen Miguel Uribe y Cabal

Caleños, en Cundinamarca el Gobierno Petro firmó el Regiotram sin dudarlo. En Cali y Valle tenemos lista toda la plata que nos corresponde, y la nación no tendría que poner ni un solo peso hasta el 2028. Ni así le cumplieron al pueblo vallecaucano. Simplemente no quiso firmar. https://t.co/mZXYO6Pk15 — Alejandro Eder (@alejoeder) November 8, 2025

Entre tanto, el alcalde de Cali también se sumó a la disputa y cuestionó al presidente Gustavo Petro por haber firmado en Cundinamarca la financiación del Regiotram, pero no destinar los recursos para el proyecto en Cali y el Valle. “El centralismo no frenará a los caleños ni a los vallecaucanos. Invito a todos los sectores a unirnos para sacar adelante este sueño que conectará Cali, Jamundí y otras ciudades del departamento con un sistema moderno y sostenible”, dijo el mandatario de la capital vallecaucana.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.