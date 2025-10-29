Así van las coaliciones de izquierda, derecha y centro para las elecciones de 2026

Gustavo Petro, César Gaviria y Álvaro Uribe Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos tres días, dos hechos políticos han sacudido el tablero electoral de 2026. Los resultados de la consulta del Pacto Histórico y la reunión de este miércoles entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe prometen ajustar las cuentas de muchos de cara a los llamados a urnas de marzo y mayo. Ambos sucesos dejan claro que en todas las esquinas están convencidos de que las alianzas y coaliciones son el único camino para una victoria presidencial y para conseguir un número destacable de curules en el Congreso.

Así las cosas, en materia de alianzas, la izquierda parece llevar la delantera, pues además de haber logrado sacar adelante una consulta que reunió a la mayoría de fuerzas que respalda al gobierno de Gustavo Petro, ya se enrutó hacia el llamado frente amplio. El propio mandatario fue quien explicó que su idea es hacer una alianza con sectores liberales, de la Alianza Verde y lo que llama “la nueva U”.

Lea también: Reforma a la salud queda “amarrada” a una tributaria sin votos en el Congreso

En este escenario se podrían encontrar las candidaturas de Iván Cepeda, ganador de la consulta, con las de figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, entre otros. Estos tres últimos, aunque hicieron parte del gobierno de Petro, han intentado apartarse del oficialismo señalando que comparten aspectos como las reformas sociales, pero que harían cambios en las estrategias de paz, seguridad y otras materias.

En respuesta a estas movidas, en la derecha y los partidos tradicionales reactivaron sus estrategias. Este miércoles se reunirán en Medellín César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. Según contó el primero, la apuesta es que tras la reunión se defina una ruta clara para conformar un bloque que se enfrente a Petro y sus aliados en las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta de mayo.

No se pierda: Coalición contra el petrismo será el eje de la reunión entre César Gaviria y Álvaro Uribe

El expresidente liberal es quien más ha empujado que todos los partidos en oposición y en independencia se unan a esta gran coalición presidencial, pues, de hecho, ha sido anfitrión de varias reuniones de jefes de partidos y precandidatos con miras a lograr dicho objetivo. Las directivas de Cambio Radical y el Partido Conservador han hecho presencia en varios de esos encuentros y estarían interesados en sumarse al nuevo bloque.

La apuesta de elegir un solo candidato de oposición también tendría su foco en las consultas de marzo, pues por ahora el Centro Democrático espera decantar su lista de presidenciables con una encuesta que se realizará a finales de noviembre. Hay expectativa por el papel que podría jugar Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, quien estaría abierto a sentarse con Uribe, Gaviria y otros jefes de oposición.

Lea: Avanza proyecto que impediría a familiares de alcaldes y gobernadores ser congresistas

Sin embargo, no todos los candidatos que cuestionan el gobierno Petro están en este bus, pues varios de los candidatos por firmas seguirán su camino de recolección de apoyos y varios harán coalición entre sí. Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas ya anunciaron que unirán fuerzas de cara a las elecciones. Este último está en el foco de la crítica, incluso de varios precandidatos, por hablar de subsidios de vivienda para quienes lo apoyen en su apuesta presidencial.

Los tres han resaltado que buscan un bloque en el que puedan entrar otras fuerzas similares que también ofrezcan una alternativa al petrismo. Entre tanto, otras figuras de centro, como Sergio Fajardo y Claudia López, no han dado muestras de querer participar en una coalición interpartidista. Fajardo, por ejemplo, ha dicho que todos deben mantener sus caminos por separado y sentarse a conversar cuando las agendas programáticas y políticas estén más claras.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.