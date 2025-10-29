Reforma a la salud queda “amarrada” a una tributaria sin votos en el Congreso

Debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senad. Foto: Minsalud

Nuevamente la Comisión Séptima del Senado aplazó la discusión de la reforma a la salud que estaba prevista para este martes 28 de octubre. La propuesta de la senadora Nadia Blel (Conservador) obliga a suspender el debate hasta que los ministerios de Hacienda y Salud den claridad sobre las fuentes de financiación del proyecto, pero, además, estas queden consignadas en las partidas presupuestales del 2026.

La propuesta fue aprobada con el respaldo de siete senadores y condicionará el proyecto al trámite de la reforma tributaria que a la fecha no cuenta con el respaldo del Congreso. Este proyecto que está previsto por COP 16,9 billones se encuentra listo para segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara, pero es antecedido por voces críticas a la administración Petro que ya advirtieron algunas maniobras para hundirlo.

La senadora conservadora insistió una vez aprobado el monto presupuestal del del próximo año, no se especificaron las fuentes de financiación de esta reforma, que, según el último documento fiscal presentado por el ministerio de Hacienda, tendría un coste de al menos COP 100 billones de pesos en los próximos 10 años. A esto, Blel cuestionó que durante el lapso de seis meses en lo que el proyecto estuvo en estudio por la Comisión se presentaron 6 documentos con sustento fiscal diferentes.

“El ministro de Hacienda en ningún momento nos ha suministrado a la Comisión Séptima un aval conforme a la ley. El mismo ministro nos respondió en un derecho de petición que ni siquiera verificó las cifras. Por lo tanto, ese aval fiscal que hoy reposa en la Secretaría no cuenta con rigor técnico o las cifras verificadas. Hoy no sabemos cuánto va a valer la reforma a la salud”, señaló la senadora al término de la sesión.

Sin embargo, la medida, como era de esperarse, no fue bien recibida por el Ejecutivo. Mientras la propuesta era votada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó de “inoperante” a esta sala del Legislativo “que solo ha puesto obstáculos”. “Todo lo que hoy se solicita ya fue consensuado con pacientes, comunidades, trabajadores, EPS y partidos políticos, pues esta reforma es el resultado de un amplio diálogo nacional. Asimismo, afirmó que los recursos están contemplados en la propuesta y que lo que realmente falta es voluntad política para avanzar”, dijo el ministro.

Y es que como ha quedado en evidencia, al término de las sesiones en las que se aprobó el presupuesto para el 2026, donde el Senado acogió el texto como fue aprobado en la Cámara, parlamentarios tanto de Centro Democrático como de Cambio Radical, y algunos sectores liberales o de la U, advirtieron que el monto de 546,9 billones estaba desfinanciado y aumenta sustancialmente los gastos de funcionamiento, muy por encima de las propuestas de inversión.

¿Cómo están los votos para la tributaria?

Desde el Ejecutivo se ha reconocido que hacen falta recursos para la vigencia del 2026, razón por la que se debe acudir a una ley de financiamiento en la que se espera recaudar los recursos faltantes. Esta propuesta implementaría impuesto a sectores como los juegos de suerte y azar en línea, destacando que el gravamen a combustibles y bebidas alicoradas fue eliminado del proyecto en ese recorte de COP 10 billones que se produjo en las discusiones de las comisiones conjuntas.

Ahora bien, para estos 16,9 billones, el respaldo es menor, incluso dentro de la bancada oficialista. Algunas voces han señalado como inconveniente una medida para imponer nuevos impuestos, a meses de iniciar una firme campaña para el Congreso, por lo que la abstención dentro de los legisladores y la tendencia negativa gana aún más terreno.

Voces como Efraín Cepeda (Conservador), Ciro Ramírez (Centro Democrático) o Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), han asegurado que en el Capitolio se debe trabajar para hundir esta iniciativa que llegará a las plenarias en las próximas semanas. Si hablamos de votos, en la Cámara pueden responder de forma positiva, como ha sido el común denominador durante el gobierno de Gustavo Petro, pero no así estarían las cargas en el Senado. Al menos 50 senadores ya han expresado su intención negativa frente a la tributaria, lo que le dejaría casi que al borde del hundimiento. Y con ello, también se hundiría, de paso, la reforma a la salud.

