Atentado contra senador Temístocles Ortega: así reaccionaron políticos de todas las orillas

Luego de que el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, denunciara un ataque armado contra su esquema de seguridad en Popayán (Cauca), diversas voces políticas e institucionales reaccionaron rechazando lo sucedido y solidarizándose con el congresista. Varios se enfocaron en denunciar la difícil situación de seguridad que se vive en el Cauca.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, condena el atentado contra el senador Temístocles Ortega, cuando se movilizaba hacia Popayán. Urge atender solicitud para revisar su esquema de seguridad y poner freno a los violentos. No podemos permitir que bandidos vuelvan a sumir a Colombia en el temor y la zozobra”, señaló la Procuraduría en sus redes sociales.

Desde el Congreso se produjeron varias reacciones. “Total solidaridad, colega y amigo Temístocles. Los grupos armados están intentando por todos los medios generar zozobra en la población a través de la violencia. No lograrán sus objetivos”, escribió en sus redes sociales la senadora y precandidata presidencial Clara López.

Óscar Campo, representante a la Cámara, quien también es de Cauca y de Cambio Radical, lanzó un mensaje de alerta por lo sucedido: “La falta de garantías de seguridad y del ejercicio mismo de la política, son más que evidentes en el departamento del Cauca. Instamos a la Fiscalía y a la Policía a hacer manifestación inmediata sobre este hecho y esclarecerlo a la mayor brevedad. Ortega Narváez es la figura más preponderante de las últimas décadas en este departamento”.

“Querido compañero, nos alegra enormemente saber que saliste airoso del atentado. ¡Gracias a Dios por tu seguridad y protección! Estamos contigo y te enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad en este momento difícil", dijo el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal.

“Me solidarizo con mi colega Temístocles Ortega y solicito se investigue y sancione a los responsables de este hecho de violencia en su contra”, dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Desde esa misma orilla, la senadora María José Pizarro también se solidarizó por el caso: “Esperamos un pronto esclarecimiento de estos repudiables hechos”.

Así fue el atentado contra Temístocles Ortega

A través de su cuenta en X, el senador de Cambio Radical denunció que fue víctima del ataque cuando hombres armados dispararon seis veces contra su vehículo en la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, mientras se dirigía de Cali a Popayán.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante. Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”, señaló Ortega, quien además dijo que los hombres portaban armas largas y cortas y se movilizaban en dos carros.

Este sería el segundo ataque armado en una semana contra figuras políticas en el país. El pasado lunes 10 de noviembre, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, denunció un atentado mientras salía del municipio de Fortul y Tame (Arauca). El vehículo en el que se transportaba recibió entre 10 y 13 impactos de bala. El ELN habría sido responsable de este hecho.

¿Quién es Temístocles Ortega?

El senador víctima del reciente atentado es un político caucano con trayectoria de funcionario en varias entidades de ese departamento. Fue concejal de Popayán, diputado del Cauca y también gobernador.

Hace casi cuatro años, en la campaña presidencial de 2022, Ortega se acercó al petrismo y apoyó la elección del presidente Gustavo Petro. De hecho, tras la victoria de este llegó a sonar como embajador de Colombia en Chile, pero el movimiento diplomático no se concretó.

También en 2022, Temístocles Ortega era candidato al Senado, pero no alcanzó una curul; sin embargo, tras la renuncia de David Luna, por orden en la lista pudo regresar al Capitolio en febrero de este año. Desde entonces, Ortega ha seguido cerca del Gobierno, lo que ha generado problemas con Cambio Radical, que incluso le quitó su voz y voto para participar en las plenarias del Senado.

