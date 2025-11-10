Gobierno y congresistas rechazan atentado contra el gobernador de Arauca

Gobernador de Arauca, Renson Martínez. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego del atentado al esquema del gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y varios congresistas y políticos rechazaron la situación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que han buscado intensificar “acciones de protección” de precandidatos y mandatarios territoriales, así como líderes y servidores públicos.

“Rechazamos el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. Este hecho es un ataque a la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan gobernabilidad y seguridad. Desde el Gobierno Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos intensificado las acciones de protección no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos”, dijo Benedetti en su cuenta en X.

También se manifestaron congresistas opositores de Arauca. Se trata de la representante Lina María Garrido (Cambio Radical) y el senador José Vicente Carreño (Centro Democrático).

“El vehículo del gobernador de Arauca, Renson Martínez, acaba de ser atacado en la vía Saravena–Tame. Ayer secuestraron 5 soldados. ¿Qué más hechos necesitan para entender que Petro nos entregó a la guerrilla?. Esto es el pan de cada día en Colombia, la total descomposición del orden público en el País. Si atacan al gobernador, ¿qué queda para los ciudadanos?”, afirmó Garrido.

Por su parte, Carreño afirmó que “condenamos el atentado terrorista perpetrado contra la caravana en la que se desplazaba el gobernador de Arauca, Renson Martínez, mientras cumplía labores propias de su cargo. Rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la institucionalidad de los araucanos”.

También reaccionó el exministro del Interior Juan Fernando Cristo: “Atentar contra un gobernador es atentar contra la democracia. Toda mi solidaridad con Renson Martínez. Colombia no puede seguir normalizando la violencia como respuesta política”.

Fue el propio gobernador Martínez quien dio a conocer el ataque contra el vehículo en el que se transportaba. Tanto el gobernador como su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro. Al momento, no se ha confirmado en manos de quién estuvo el atentado contra el mandatario. En el departamento se vive una constante confrontación entre las disidencias de las Farc, particularmente del Estado Mayor Central, y el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln), ambos con presencia en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

