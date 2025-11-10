Pelea en filas conservadoras: Efraín Cepeda habla de “presiones impresentables”

Senador Efraín Cepeda (Partido Conservador). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Una nueva división partidista ocurre en el Conservador. El senador Efraín Cepeda, quien espera recibir el aval presidencial de ese partido, denunció la existencia de “presiones impresentables” contra la colectividad azul en el proceso de elección de su candidato. En una carta que envió a la senadora Nadia Blel, presidenta del partido, cuestionó que un sector del directorio –máximo estamento del conservadurismo– solicitara ampliar el plazo de inscripción de precandidatos.

Según Cepeda, quien se ha configurado como uno de los líderes de la oposición desde que pasó por la Presidencia del Senado (2024 - 2025), “el partido atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”.

La pelea en cuestión fue por la carta que llegó a la oficina de la senadora Blel con la firma de 12 integrantes del directorio. En la misiva pidieron que se ampliara el tiempo de inscripción de precandidatos hasta el próximo 1 de diciembre. Esto le abriría la puerta al excontralor Felipe Córdoba, quien hoy recoge firmas para avalar su candidatura, de competir por el aval del Conservador con Cepeda.

“El pasado martes 4 de noviembre, el directorio votó por unanimidad unas fechas para la apertura y cierre de inscripciones. Sin embargo, de manera intempestiva y sin que nadie lo hubiera solicitado, esa misma unanimidad se deshizo en cuestión de horas. En un hecho inédito y difícil de explicar, algunos miembros que habían coincidido en una decisión unánime la modificaron casi de inmediato. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto?”, señaló Cepeda.

“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del partido están en juego. Este partido no puede volverse instrumento de voracidad política [...] El Partido Conservador no puede perder su vocación de poder ni volverse instrumento de una voluntad ajena a él, o lo que es peor, moneda de cambio con propósitos que desconocemos”, insistió el senador, que lleva 34 años en el Congreso y que dejaría su curul luego del 20 de julio de 2026.

Petro se quiere tomar al Partido Conservador y no lo voy a permitir pic.twitter.com/ATnPOiCDbK — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 10, 2025

Los integrantes del directorio que pidieron la ampliación del plazo señalaron que los tiempos actuales pueden restringir la participación efectiva de los militantes y enviar un mensaje en contra de la apertura y el pluralismo que, según explicaron, define a sus bases. Así las cosas, los 12 le pidieron a la también senadora Blel considerar ampliar el plazo de inscripciones hasta el próximo 1 de diciembre, fecha que permitiría una adecuada deliberación interna sobre los procesos y candidaturas.

Según explicaron los solicitantes –entre los que hay congresistas–, Córdoba ha expresado públicamente su interés de participar en la contienda con el partido, algo que ellos consideran valioso debido a su trayectoria en el servicio público y su visión del país y las instituciones.

“En ese marco, estimamos que su participación no solo enriquece el debate interno, sino que refuerza la proyección nacional del partido, como una fuerza moderna, capaz de convocar liderazgos, comprobada capacidad técnica, sentido social y arraigo en los principios de responsabilidad, legalidad y bien común. Esta solicitud se formula con el propósito de fortalecer la legitimidad institucional”, se lee en el documento.

