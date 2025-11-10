Centro Democrático insiste en transparencia de proceso para elegir a su candidato

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

El Centro Democrático insistió en la transparencia y en la existencia de “reglas claras” en el proceso de elección del candidato único del partido. Así lo indicó en un comunicado este lunes, tras los choques internos que se conocieron durante el fin de semana, particularmente entre el director del partido, Gabriel Vallejo, y los precandidatos María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

“El Centro Democrático ha actuado siempre con rigor, transparencia y estricto apego a la ética en todos sus procesos internos. El proceso de selección del candidato presidencial no es la excepción. Las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido”, indicó el partido en un comunicado.

Y concluyó: “Nuestro propósito superior es derrotar en 2026 el proyecto neocomunista que tanto daño le ha causado al país y recuperar el rumbo institucional, económico y social de Colombia”.

El fuego amigo entre las campañas del partido se avivó durante el fin de semana con mensajes y cartas cruzadas por la elección de la encuestadora Atlasintel como la firma encargada de la medición interna para elegir al candidato único entre Cabal, Uribe Londoño, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

Todo habría iniciado con una carta de Miguel Uribe Londoño a Gabriel Vallejo que contenía varias dudas sobre el proceso de selección de candidato único a través de una encuesta. Vallejo decidió responder públicamente y aseguró que el lenguaje de la comunicación de Uribe Londoño “no se compadece con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”. Según el director de la colectividad, prefirió no comentar sobre esos reclamos, pero sí lanzar varios interrogantes a la campaña de Uribe, lo que escaló aún más la pelea.

En una carta enviada al precandidato, Vallejo habló de un posible contacto entre asesores de Uribe Londoño y la firma Atlasintel, que sería la más opcionada para hacer la encuesta de selección. El director le preguntó al precandidato si hubo contacto e incluso una propuesta de contrato para un estudio o investigación que midiera la intención de voto para 2026.

“En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?“, le cuestionó Vallejo. Uribe Londoño respondió diciendo que está en la campaña por ”un deber moral", pidió que el debate sea sin “politiquería” y dijo que no fomentará peleas internas.

A la discusión se sumó Cabal. “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden”, dijo en una carta enviada a Vallejo.

