“Una masacre”: Petro anunció decretos para frenar a “Mordisco” tras atentado en Cali

Ministro del Interior, Armando Benedetti, presidente Gustavo Petro y alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: Juan Diego Cano

Al culminar el Consejo de Seguridad en Cali, el presidente Gustavo Petro dejó claro que su gobierno ya prepara varios decretos para frenar la ola de violencia en el suroccidente, especialmente en los departamentos del Cauca y el Valle.

“Creo que tenemos ya los instrumentos, hay que avanzarlos y profundizarlos más, pero la experiencia alcanzada ya nos permite seguir acorralando las fuerzas que aquí se denominan del Estado Mayor Central”, mencionó el mandatario.

El jefe de Estado calificó la explosión que tuvo lugar cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez como “una masacre” que, de acuerdo con las investigaciones que se han realizado, los responsables son las disidencias de alias Iván Mordisco. De paso, advirtió que se profundizarán varias medidas legales, vía decreto, para enfrentar a esa estructura ilegal, sin dejar de lado hacia futuro que se busque una salida como la conmoción interior.

***

En desarrollo

