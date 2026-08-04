Auditoría internacional concluyó que no existe evidencia de fraude en segunda vuelta

Auditoría Externa Internacional concluyó que la segunda vuelta presidencial contó con condiciones técnicas y operativas adecuadas. Foto: Cortesía

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Este 4 de agosto, a pocos días de la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, se conoció el el informe final de la auditoría externa internacional, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), que estudió los procedimientos de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio que dieron como ganador al candidato de Defensores de la Patria sobre el del Pacto Histórico.

El estudio concluyó que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta dispusieron de condiciones técnicas y operativas adecuadas para contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral.

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La auditoría de 17 páginas comprendió la evaluación independiente de diez componentes del proceso electoral: jurados de votación, kit electoral, plataforma ‘aVotar’, biometría, control y monitoreo, preconteo y comunicaciones, escrutinio, formularios E-14, actas E-11 y consolidación y divulgación de resultados, los cuales fueron examinados durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

También evidenció la implementación de mecanismos de control, seguimiento y validación técnica; la adecuada articulación entre los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales; la aplicación de medidas para la protección de la información, el control de accesos y la trazabilidad de las operaciones; así como la disponibilidad de infraestructura tecnológica y mecanismos de verificación para garantizar la continuidad operativa de los servicios evaluados.

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El dictamen final establece que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”.

Estos resultados aparecen tras las múltiples declaraciones del presidente Gustavo Petro denunciando un presunto fraude a ese proceso electoral sin ninguna evidencia sólida. Un hecho que ha generado fricciones con el presidente electo Abelardo de la Espriella, que llevó incluso a terminar el empalme entre administraciones tras comentarios donde Petro señala que el “presidente legítimo” es Iván Cepeda.

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