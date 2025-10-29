Benedetti anunció mensaje de urgencia para reforma a la salud: “trabajen, vagos”

Armando Benedetti anunció mensaje de urgencia para la reforma a la salud. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se presentó un mensaje de urgencia e insistencia para la reforma a la salud de Gustavo Petro. El proyecto sigue estancado en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde se han generado duros choques entre el oficialismo y oposición.

“Para que la Comisión Séptima de Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga que la Comisión solo pueda abordar el tema de la Reforma a la Salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. Trabajen, vagos!”, dijo el ministro Benedetti en su cuenta de X.

Cabe anotar que la Séptima aplazó la discusión de la reforma por propuesta de la senadora Nadia Blel (Conservador), esto hasta que los ministerios de Hacienda y Salud den claridad sobre las fuentes de financiación del proyecto, pero, además, estas queden consignadas en las partidas presupuestales del 2026.

La propuesta fue aprobada con el respaldo de siete senadores y condicionará el proyecto al trámite de la reforma tributaria que a la fecha no cuenta con el respaldo del Congreso. Este proyecto que está previsto por COP 16,9 billones se radicaría en las próximas horas en el Congreso, pero es antecedido por voces críticas a la administración Petro que ya advirtieron algunas maniobras para hundirlo.

“El ministro de Hacienda en ningún momento nos ha suministrado a la Comisión Séptima un aval conforme a la ley. El mismo ministro nos respondió en un derecho de petición que ni siquiera verificó las cifras. Por lo tanto, ese aval fiscal que hoy reposa en la Secretaría no cuenta con rigor técnico o las cifras verificadas. Hoy no sabemos cuánto va a valer la reforma a la salud”, dijo Blel.

el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó de “inoperante” a esta sala del Legislativo “que solo ha puesto obstáculos”. “Todo lo que hoy se solicita ya fue consensuado con pacientes, comunidades, trabajadores, EPS y partidos políticos, pues esta reforma es el resultado de un amplio diálogo nacional. Asimismo, afirmó que los recursos están contemplados en la propuesta y que lo que realmente falta es voluntad política para avanzar”, resaltó.

