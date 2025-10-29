“Estoy seguro de que Estados Unidos tiene pruebas contra Petro”: Miguel Uribe

Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un par de palabras, ¿cuál es su ideología política?

Mi ideología política es que vivamos en un país con Constitución, con leyes, con democracia, con principio de derecho, con el principio de la legalidad, con tranquilidad, con seguridad, sin actos violentos, con decencia, eso es lo que yo busco de un país. Y eso no tiene ningún color político, ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es de problema entre ricos y pobres, ni es un problema entre blancos y negros. Es lo que el ser humano quiere vivir naturalmente, en paz, en tranquilidad, en organización social, y para eso lo que basta es que haya Constitución y ley y se respete. Y que haya autoridad para que haya orden, porque siempre hay personas que a veces no cumplen eso y entonces hay que tener autoridad y orden. Así de sencillo.

Candidato, ¿cuál es su principal propuesta en su programa de gobierno?

El problema que más afecta a los colombianos en general es la inseguridad. Porque hoy todos, sin excepción, estamos en peligro. Estamos en peligro de salir a la calle porque nos puede aparecer una bala que no estábamos esperando, porque nos pueden matar para robarnos, porque hay extorsiones, porque hay secuestros, porque hay grupos ilegales que están ocupando el territorio y que obligan a la gente a hacer lo que quieren y si no la matan. Hoy es imposible vivir así, no hay sociedad que salga adelante, que prospere, que tenga negocios, eso se tiene que acabar. Yo estoy trabajando para que Colombia sea segura, viva tranquila y viva con orden y autoridad.

Si llegara a la Casa de Nariño, ¿qué haría en sus primeros 100 días como presidente?

El primer día lo que haría es darle una orden a la Fuerza Pública y a la Policía a cumplir con sus funciones constitucionales, que son proteger a los ciudadanos, proteger la vida, proteger los bienes. Pueden ejercer sus funciones, cumplir. Para eso tienen un arma, no tienen que seguir arrodillados ante los criminales, tienen que detener a los criminales, tienen que darle seguridad a la gente. Eso es lo más importante, esa es mi primera decisión.

La segunda, voy a restablecer las relaciones con Israel, porque Israel es un aliado muy importante para la defensa y seguridad de Colombia, para ayudarnos en eso. Tercera decisión, fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Colombia tiene que volver a ser el mejor aliado y el más importante de Estados Unidos en la región.

¿Qué programa del gobierno del presidente Petro mantendría usted? ¿Y qué sería lo primero que cambiaría?

Esa es una pregunta muy fácil: ninguno. Es que nada está funcionando. La salud funciona mal, la educación funciona mal, la seguridad funciona mal. Aquí no hay nada bueno, aquí no hay sino cosas malas, y hay que empezarlas a cambiar todas.

Hay que trabajar por la seguridad y por el orden. Eso es lo más importante. Y una que va muy pegada: hay que cambiar la administración de los recursos públicos. Hay que hacer una buena administración fiscal. Plata sí hay, pero la plata no alcanza porque se la gastan en derroche, en órdenes de prestación de servicios, que son favores políticos de Petro, donde se han gastado más de COP 10 billones. Eso hay que acabarlo. Hay que disminuir los gastos del Estado que hoy se está despilfarrando y gastando en lujos y en cosas que no se deberían gastar COP 5 billones. Hay que volver al Estado más pequeño, hay que tener un Estado austero, y así se ahorrarían otros COP 2 billones.

¿Eliminaría ministerios o entidades públicas?

Sí, claro que sí. Muchas que sobran. Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, las embajadas que sobran. Tenemos que volver a un nivel de 12 o 13 ministerios, no como el número que hay, que es totalmente inútil, porque no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada. No producen nada. Aquí no se está haciendo nada por la sociedad. Se han votado millones, muchos millones de pesos en la corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué piensa de cómo se ha llevado la relación con el gobierno de Donald Trump?

Los colombianos no estamos metidos en los problemas que está metido Petro. Los colombianos no somos enemigos de Estados Unidos, somos amigos. Entonces, que la lucha de él sea contra Petro y sus cómplices y los que hayan estado en actividades ilegales alrededor de él o con él, si es que las han hecho, pero no con los colombianos.

¿Cómo sortearía una situación como la de Trump llamando al presidente Petro “líder narco” sin presentar pruebas al respecto?

Yo creo que los Estados Unidos sí tienen pruebas, que esto no es una decisión que tomaron a la brava, porque esto no es una cuestión personal de Trump contra Petro, es una cuestión de que el presidente Trump está atacando el flagelo del narcotráfico que sufre Estados Unidos, no quiere que eso esté en el mundo. Y yo, personalmente, he sido víctima del narcotráfico en Colombia, que mataron a mi esposa Diana hace 34 años, que Miguel tenía 5 años en ese momento y ahora los amigos del narcotráfico matan a mi hijo Miguel de 39 años. Colombia no puede seguir viviendo así y estos son víctimas que me han afectado a mí y por eso soy tan fuerte y tajante hoy en contra de esa situación que estamos viviendo. Estoy seguro de que los Estados Unidos sí tienen pruebas y que seguirán adelante con una situación que se le puede complicar a Petro si no le pone orden a eso y no para el narcotráfico en Colombia.

¿Cómo ha abordado usted desde el plano personal y político el magnicidio de su hijo Miguel?

Tengo un profundo dolor, me acompañará hasta el fin de mis días. Miguel y yo éramos inseparables, éramos uno solo. Nos adorábamos desde que él nació y luego desde que cumplió cinco años cuando le mataron a su mamá. Creció preguntando por qué mataron a su mamá y eso se solucionó con una misión, con una transformación que él mismo dio de que trabajaría por Colombia y tenía una misión para cambiar este país para los jóvenes y los niños. Dentro de ese inmenso dolor, recibimos apoyo para que el legado de Miguel siguiera adelante. A él lo mataron para silenciarlo porque iba a ser el próximo presidente de Colombia. Mi dolor se transformó en una fuerza que, por encima de todo, es un deber moral que yo tengo de estar acompañando a sus seguidores para que se pueda lograr lo que él quería: que haya seguridad, tranquilidad y prosperidad.

¿Cómo es su relación con los precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra?

Tengo excelentes relaciones con los cuatro desde hace muchos años. Vamos a hacer una encuesta y de ahí saldrá el candidato del Centro Democrático. Yo voy a ganar esa encuesta, es lo que dicen los sondeos de opinión. Y la mejor encuesta es la que yo hago en la calle. Yo salgo a la calle y veo lo que la gente está pensando y está diciendo respecto de mi aspiración. Y si por alguna razón, yo no gano la candidatura, apoyaré a quien lo haga. Tenemos que ganar la elección presidencial en primera vuelta el 31 de mayo de 2026.

