Reforma tributaria en vilo: Benedetti niega que se pueda hundir pese a choques en el Congreso

Las comisiones económicas del Congreso se preparan para definir el futuro de la ley de financiamiento que el Gobierno presentó con el objetivo de obtener COP 16,3 billones destinados al presupuesto del año 2026. El Ejecutivo promete equilibrio fiscal y sostenibilidad, pero incluye una serie de medidas que han despertado fuertes preocupaciones por su incidencia en el costo de vida y en la operación de múltiples sectores productivos.

El Ejecutivo sostiene que la reforma no afecta a la clase media, aunque legisladores de distintos partidos consideran que varios de los nuevos tributos recaerán directamente sobre productos de consumo masivo y sobre actividades empresariales sensibles.

La discusión del proyecto se dio en medio de un ambiente tenso. La sesión del martes, que debía avanzar en el trámite de la reforma, terminó entre reclamos luego de que se anunciara el inicio del debate sin que, según varios congresistas, se hubiera verificado el quórum. Eso reavivó las críticas de la oposición, que insistió en que el Gobierno estaría acelerando el proceso más allá de los límites reglamentarios.

El senador Carlos Meisel expresó su inconformidad al afirmar que “el Gobierno hace todo a las patadas”, insistiendo en que la reforma fue anunciada sin la verificación de quórum. Un señalamiento similar hizo el representante Andrés Forero, quien sostuvo que “el Gobierno nacional logró que se anunciara el proyecto de la reforma tributaria con la que quieren seguir estrangulando a los colombianos con más impuestos”.

A este clima se suman las ponencias negativas radicadas la semana pasada, entre ellas la presentada por la representante Katherine Miranda y otra firmada por diez de los diecisiete senadores de la Comisión Tercera, bajo el liderazgo del conservador Efraín Cepeda.

Pese a la resistencia, el Gobierno insiste en que la ponencia positiva avanza con mayor solidez de la que percibe la opinión pública. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “No está tan hundida como han dicho los medios de comunicación. Algunas personas que firmaron la carta ya se han echado para atrás y firmaron la ponencia positiva. De 17 senadores de la Comisión Tercera tenemos nueve y créame que estamos cerca”.

¿Cuáles son las propuestas de la reforma tributaria?

El proyecto de ley plantea una ampliación del IVA del 19 % para juegos de azar en línea, bebidas alcohólicas y vehículos híbridos, además de suprimir la exención para hospedajes de turistas no residentes. También establece nuevas cargas sobre productos de alto consumo: la cerveza tendría un componente específico de COP 198 por botella más un ad valorem del 15 %, mientras que los licores y vinos quedarían con una tarifa del 30 % y aumentos anuales equivalentes al IPC más cuatro puntos.

El texto también contempla un incremento sustancial al impuesto al tabaco, llevando la cajetilla a COP 11.200, además de un cobro de COP 2.000 por mililitro para los vapeadores. El sector financiero afrontaría una sobretasa que elevaría su tarifa total al 50 %, con un recaudo estimado en COP 1,2 billones. A ello se suma un impuesto progresivo para patrimonios superiores a 40.000 UVT, que podrá llegar hasta el 5% y afectará a grandes fortunas y conglomerados empresariales.

La propuesta incluye, además, un impuesto especial del 1% para las actividades de extracción de hidrocarburos y carbón, así como una contribución obligatoria para empresas de servicios públicos domiciliarios. El impuesto al carbono también se incrementaría, pasando de COP 27.399 a COP 42.000 por tonelada de CO₂, lo cual impactaría combustibles y transporte. Finalmente, las compras internacionales mediante plataformas digitales se encarecerían debido a la reducción del umbral exento de IVA, que baja de USD 200 a USD 50.

