CNE abre indagación preliminar contra partidos sobre los gastos de la consulta del Pacto

El senador Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico e invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar para estudiar la posibilidad de que los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano reintegren el gasto de la consulta del Pacto Histórico. De acuerdo con la denuncia presentada, ambos “renunciaron a participar” en ella, por lo que se “habría generado gastos innecesarios para la Organización Electoral”.

Quien evaluará el documento es el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien es ponente del expediente de la campaña Petro, cuya votación está en las manos de dos conjueces. Y desde su despacho ya se ordenó incorporar pruebas, entre las que está el escrito de renuncia suscrito por los representantes legales de ambas colectividades.

Además, se pidió al Fondo de Financiación Política y Campañas Electorales de la corporación aclarar si se “otorgaron o no anticipos a los partidos” para esa consulta. A eso se sumarán los informes solicitados a la Registraduría sobre los gastos en los que se incurrió para realizar el llamado a urnas.

La participación de todos los partidos del progresismo fue el centro de una polémica, que sigue todavía en instancias judiciales, previa a la consulta. La nuez del asunto era la posibilidad de que el Pacto Histórico se constituyera en un solo partido y permitiera, a su vez, que fuera una consulta interna.

Al final, se enfrentaron a la posibilidad de que cualquier candidato que ganara no pudiera participar después en el frente amplio, por lo que se decidió internamente que el Polo Democrático daría el aval a ambos aspirantes: el senador Iván Cepeda, quien resultó victorioso, y la exministra Carolina Corcho, la seleccionada como cabeza de lista del Senado.

Ahora, la izquierda enfrenta otro problema, pues no ha podido inscribir a sus candidatos al no tener una personería jurídica propia del Pacto Histórico. El plazo para que eso se solucione es hasta el 8 de diciembre, la fecha límite para la inscripción de candidatos al Congreso.

Este es el auto completo:

