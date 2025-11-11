“Abuso de poder”: Benedetti habló de allanamiento a su casa y arremetió contra magistrada Lombana

Armando Benedetti, ministro del Interior, denunció allanamiento a casa. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como “bajo” y “humillante” el procedimiento de allanamiento a su casa que habría ordenado la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en medio de una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, dijo Benedetti en su cuenta de X.

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

Lea también: ¿Se fracturó unidad de los exgobernadores?: duro cruce de mensajes por encuesta

En su mensaje, el jefe de la cartera política dijo que la magistrada ha sido recusada dos veces en sus procesos y aseguró que no tiene nada que ocultar en su vivienda. “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema", explicó.

En entrevista con La W, Benedetti lanzó fuertes calificativos contra la magistrada Lombana y aseguró que no pudo hablar con su esposa porque le habrían quitado su celular. El funcionario aseguró que está “cansado” de esos procesos en su contra, que incluyen la inclusión en la lista Clinton, pero aclaró que no está pensando en abandonar el cargo de ministro del Interior.

No se pierda: Esta es la tutela con la que buscan destrabar la reforma a la salud de Petro en Senado

En su mensaje en X, Benedetti dijo que la magistrada Lombana está "obsesionada" con él, que mandó a investigar a cerca de 50 familiares y tiene más de 200 testigos. A renglón seguido, le envió un mensaje al procurador, Gregorio Eljach: “¿Cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder".

“Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía SIN UNA SOLA PRUEBA, SIN UN SOLO TESTIGO. Insisto en la súplica. Espero escuchen mi llamado de atención”, concluyó el ministro en su mensaje.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.