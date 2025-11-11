¿Se fracturó unidad de los exgobernadores?: duro cruce de mensajes por encuesta

Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, Héctor Olimpo, exgobernador del Departamento de Sucre. Foto: El Espectador - José Vargas

Los precandidatos presidenciales Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa se quejaron públicamente y ante sus compañeros de coalición, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas, por la falta de claridad en las reglas para elegir a uno de ellos como candidato presidencial a través de una encuesta. Los tres exgobernadores y el exalcalde conformaron, junto a otros exmandatarios locales, la coalición conocida como La Fuerza de las Regiones.

De acuerdo con Zuluaga, exgobernador del Meta, quien envió una carta a sus tres compañeros, le preocupa que en los últimos días ha escuchado la posibilidad de no pagar una encuesta para elegir candidato, sino de reemplazarla por el promedio de las mediciones públicas. “Con respeto, pero también con total franqueza, considero que ese camino pone en riesgo la credibilidad de nuestro proceso”, dijo Zuluaga.

“Las encuestas externas podrían estar influenciadas por intereses ajenos a nuestro movimiento y su uso podría prestarse a interpretaciones o cuestionamientos que afectarían la legitimidad de la decisión. Es necesaria una encuesta exclusiva para tomar la decisión de quién es el candidato oficial de La Fuerza de las Regiones. La confianza no se construye con atajos, sino cumpliendo la palabra”, agregó el exgobernador del Meta.

El precandidato aseguró que ha recorrido Colombia y ya tiene 1.250.000 firmas de respaldo popular. “Reitero mi posición con absoluta claridad: cumplamos lo acordado como pactamos. Si por cualquier motivo alguno de ustedes no desea asumir el costo compartido, quiero dejar constancia pública de que yo estoy dispuesto a gestionar su financiación”, remató en su carta.

Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, también publicó una carta cuestionando el proceso de la encuesta. Según explicó, están a pocos días del plazo que habían acordado para realizar la elección de candidato y aún no tienen claros los detalles técnicos del sondeo e incluso algunos asuntos políticos de alianzas.

“Debemos reconocer con franqueza que no hemos hecho lo suficiente para posicionar esta causa en el corazón de los colombianos. No hemos alcanzado los niveles de reconocimiento y movilización que proyectamos. No hemos desarrollado los eventos regionales colectivos que acordamos. Y aún no hemos logrado definir plenamente la metodología, la supervisión y las firmas encuestadoras del proceso de selección interna”, aseguró.

De acuerdo con Espinosa, aún tienen pendiente la claridad técnica en la encuesta, el despliegue territorial colectivo y la definición sobre la consulta interpartidista a la que se sumarán. Así las cosas, el exgobernador planteó extender los plazos del proceso para ajustar los pendientes, con lo cual, dijo, la encuesta se realizaría el 30 de enero.

“La intención de La Fuerza de las Regiones no es legalizar un candidato para que actúe por cuenta propia, sino posicionar una causa y actuar como fuerza colectiva de la que esperamos surja el próximo presidente de la República”, remató. Hasta el momento, el precandidato Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, no se ha pronunciado al respecto.

