Esta es la tutela con la que buscan destrabar la reforma a la salud de Petro en Senado

Los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti, buscan respaldo del Congreso para la reforma a la salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El senador Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde, radicó una acción de tutela con solicitud de medida provisional en contra de la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado buscando que un juez le ordene la inclusión de la reforma a la salud como punto exclusivo para las próximas sesiones, esto debido a los mensajes de urgencia e insistencias que presentó el Ejecutivo.

Para Díaz, el presidente de la corporación, el liberal Miguel Ángel Pinto, está “manipulando” la Constitución al no hacer caso a esos recursos, pues citó a sesión este martes, pero sin la reforma en la agenda. Se trata de un nuevo episodio en la pelea que enfrenta a las mayorías de esta célula legislativa con el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y en general las fuerzas oficialistas del Legislativo.

“¿Solo defienden la institucionalidad y el ordenamiento cuando les conviene?”, cuestionó el senador de la Alianza Verde al presentar el recurso. De acuerdo con su postura, el senador Miguel Ángel Pinto “comete un grave error al desconocer la Constitución y poner sobre ella sus intereses políticos”

El argumento de Díaz Plata se basa en el artículo 163 de la Constitución, que establece que “el presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él”.

Tanto el jefe de Estado como su ministro Benedetti han cuestionado de manera más directa a los senadores, pues incluso el jefe de la cartera política está anunciando “denuncias” contra congresistas de la Comisión Séptima, la célula legislativa que se ha convertido en una suerte de dolor de cabeza para el petrismo y su reforma a la salud.

El mandatario dijo que implementará un “plan B” para ese proyecto ante la falta de discusión. El ministro de la política, por su parte, afirmó que “es evidente que los ocho de la Comisión Séptima del Senado están haciendo un bloqueo institucional con las vísceras”. Aunque no los mencionó directamente, se refería a los senadores Pinto (Liberal), Nadia Blel y Esperanza Andrade (Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira), Norma Hurtado (La U), Lorea Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (ASI), y Alirio Barrera y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

La comisión decidió detener el debate de la reforma a la salud argumentando la falta aval fiscal y que, para saber si habrá la plata necesaria para aplicar los cambios que busca el gobierno en el sistema de salud, es necesario que se apruebe el proyecto de ley de financiamiento con la que el Ejecutivo espera fondear COP 16,3 billones de los COP 546 billones del presupuesto de 2026.

Tutela por debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima

