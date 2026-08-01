Benedetti hizo último acto público cerca de Barranquilla: ¿qué dijo de una posible alcaldía?

Armando Benedetti en Soledad, Atlántico. Foto: Cortes

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El saliente ministro del Interior, Armando Benedetti, se despidió públicamente de su cargo en un evento liderado por su cartera en Soledad, Atlántico. En exactamente siete días, Benedetti junto al presidente Gustavo Petro y todo su gabinete ministerial dejarán sus cargos para que llegue la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

“Me hace feliz que mi último acto público como ministro del Interior sea en Soledad, Atlántico”, aseguró. Y agregó: “Hoy entregamos equipos, herramientas y kits de última tecnología y calidad para el Cuerpo de Bomberos del municipio, un compromiso del Gobierno del Cambio para afrontar las emergencias climáticas y del Fenómeno del Niño que se avecina”.

Este evento se da en medio de los rumores que existen sobre una posible aspiración del ministro a la alcaldía de Barranquilla, algo que en el pasado ha negado o a insinuado que es muy pronto para hacer ese tipo de anuncios.

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Sin embargo, en la última oportunidad en la que se le preguntó por este asunto, luego de su última aparición pública, su respuesta no fue negativa. “Esa sí me gusta”, fueron las palabras con las que contestó cuando un periodista le preguntó si pensaba en buscar la alcaldía de Barranquilla.

En esta línea de despedida de su cargo también está el presidente Petro, quien luego de dar su último discurso público el pasado 20 de julio, y a una semana de dejar el poder, decidió viajar por última vez como jefe de Estado, a Cuba -aunque en un principio se tenía pensado que el destino fuera Estados Unidos-. En la isla estará dos días con el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad.

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En La Habana, el mandatario espera reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, además se espera que haya un encuentro con médicos colombianos que habitan Cuba. Según el mandatario, este país “ha educado 2.000 médicos y médicas colombianas, ayudó a Santos a hacer la paz en Colombia con las Farc y salvó a centenares de miles de personas en el mundo con su vacuna anticovid”.

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