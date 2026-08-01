Centro Democrático tuvo reunión de bancada junto a Álvaro Uribe: esto se habló

Reunión del Centro Democrático junto a su líder natural, Álvaro Uribe. Foto: Archivo

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El Centro Democrático llevo a cabo una reunión de la colectividad en pleno junto a su líder natural, Álvaro Uribe. En el recinto estuvieron personalidades como Paloma Valencia, Gabriel Vallejo, entre otros.

Durante la reunión se reafirmaron objetivos y discutieron temas importantes en medio de la coyuntura, además, se habló sobre la idea de izquierda y de derecha luego de las polémicas en torno a si la colectividad uribista cabía o no dentro de esas orillas.

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En ese sentido, la excandidata y exsenadora, Paloma Valencia, aseguró: “Yo siempre he estado convencida de que las categorías de izquierda y derecha entraron en desuso hace mucho tiempo. Nosotros, lo que somos, es uribistas. Una de las cosas interesantes del uribismo es que entiende perfectamente la necesidad del desarrollo económico pero a diferencia de las derechas, que ganan y que se ven desprestigiándose rápidamente, el presidente Uribe entendió una cosa muy temprano y es que la gente que está en pobreza no se queda esperando que el desarrollo económico les llegue”.

Por otro lado, el expresidente Uribe aseguró que “cuando a los países los encierran en izquierda o derecha los partidos pierden la posibilidad de estar interlocutando con la franja libre”. Además, agregó que “en el pensamiento de toda persona de este partido tiene que hacerse una gran reflexión sobre lo que significa la autoridad y la distinción con el poder”. Y señaló: “Hay que diseñar el futuro, no anclados totalmente al pasado, pero sí respetando unos principios que se concibieron de manera atemporal e impersonal”.

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En otros temas, Uribe se refirió al tema de la paz y aseguró que la autoridad y la seguridad son “el único camino que conduce a la paz que anhelan nuestros electores, porque nosotros queremos el emprendimiento privado, porque es el único camino que conduce a darle condiciones en las palabras de Luis Guillermo Vélez, a los individuos para que construyan su bienestar que es lo que quiere todo el mundo. Entonces, no es la seguridad por la seguridad, no es el emprendimiento privado por el emprendimiento privado. Eso tiene una conexión con lo que aspira una nación. Eso obliga a equilibrios”.

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Aunque no se tocó explícitamente el tema de la relación con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, el mensaje ha sido de apoyar sus reformas mientras no se perjudique a la colectividad y se han mantenido en tensión después de que Honorio Henríquez, del Centro Democrático le arrebatara la presidencia del Senado al candidato de De la Espriella, Alfredo Deluque, del partido de la U.

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