Benedetti alista demanda civil por casos judiciales en su contra y aún no recibe su salario

El equipo jurídico que respalda al ministro del Interior, Armando Benedetti, se encuentra trabajando en los detalles de una demanda civil que el funcionario pidió preparar por lo que considera son los perjuicios “patrimoniales” que ha tenido por cuenta de algunos procesos judiciales que está enfrentando.

Lo que se sabe hasta el momento es que el ministro, quien incluso lo ha dicho en escenarios públicos, siente que hay una suerte de persecución en su contra y que, a través de decisiones que se han tomado termina siendo golpeado en diversos aspectos sin que exista, desde su óptica, base jurídica para hacerlo.

Le recursos jurídico está siendo ya construido y aunque aún no se dan certezas sobre el motivo exacto que luz sustentaría, allegados a La Giralda —sede principal del Ministerio del Interior— sí confirmaron que uno de los temas estaría relacionado con los expedientes que tiene en su contra la magistrada Cristina Lombana en la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos es por posible enriquecimiento ilícito.

Este paso, el de interponer una demanda, se haría comenzado el 2026 y al tener un carácter civil podría derivar en una compensación económica a favor del funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro si los tribunales le terminan dando la razón. Incluso, se está calculando el “perjuicio patrimonial” para así mismo defender la reclamación jurídica.

De otro lado, y por cuenta de su inclusión en la llamada lista Clinton (en la que también entraron Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro), Benedetti no ha recibido el pago salarial de noviembre y diciembre, ni tampoco la prima habitual de fin de año.

La razón es la imposibilidad de usar el sistema bancario formal por cuenta de las sanciones que impone Washington al entrar en ese tipo de listados, por lo que se han analizado otras medidas que aún no se han logrado concretar.

De hecho, se planteó que se le pagara por cheque, pero él, como ordenador del gasto de su cartera, debería pedir la chequera y eso tampoco puede hacerlo. Por eso, se supo que Nancy Patiño, secretaria General del Ministerio del Interior, está buscando la fórmula que permita que el funcionario pueda recibir su salario.

En todo caso, para este cierre de año, el ministro Benedetti se encuentra junto al presidente Petro alistando los pasos a seguro en el epílogo del Gobierno. Este martes, por ejemplo, estarán en Cartagena en una entrega de regalos y novenas, y para este miércoles se tiene previsto un almuerzo en la Casa de Nariño con sectores en condición de vulnerabilidad.

