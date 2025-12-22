“Pacto Amplio”: Cepeda, Barreras y Romero le dan vida a consulta por reelección progresista

Los candidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero confirmaron su presencia en la consulta llamada "Pacto Amplio". Foto: El Espectador

Los sectores de izquierda y centro-izquierda que rodean la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro en las elecciones del 2026 confirmaron en la mañana este lunes que se mantienen firmes en su disposición de ir a una consulta el próximo 8 de marzo, mismo día en que se elige al próximo Congreso.

Esta estructura se quiere unir bajo el nombre de “Pacto Amplio”, una propuesta que lanzó el propio jefe de Estado con la palabra “frente” y cuyo objetivo determinante es que la izquierda y el progresismo puedan reelegir sus tesis y mantener el poder en la Casa de Nariño.

“Vamos a la consulta del ‘Pacto Amplio’ este 8 de marzo de 2026 para elegir la candidatura que unirá a Colombia y seguirá haciendo posibles los cambios”, precisó este sector en un comunicado.

Los precandidatos hasta ahora confirmados son Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, pero no se descarta la llegada de otras cartas como Luis Gilberto Murillo o incluso Mauricio Lizcano.

Sin embargo, hay una inquietud en torno al nombre de Cepeda, en la medida en que en la consulta en que terminó ungido, el pasado 26 de octubre, la rodeó un debate sobre si ya era interpartidista o no. Loa de su campaña aseguran que ese paso no se ha dado, mientras que hay sectores que indican que sí y que eso generaría inhabilidad para la del 8 de marzo.

En todo caso, la instrucción de la Casa de Nariño es que se busque la mayor cohesión de fuerzas progresistas para que vayan a esta consulta y así también promover la lista cerrada al Senado. Actualmente, el Pacto tiene 20 curules en la cámara de alta y sus cálculos es superar esa cifra.

Mientras que la izquierda confirma que se mantiene de este proceso, en la derecha y centro-derecha se siguen dando movimientos. De hecho, para este lunes está previsto que el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia definan si su partido, el Centro Democrático, estará o no en la formación a la que se les ha invitado y que fue denominada “Gran Consulta por Colombia”.

De este ejercicio ya hacen parte Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Daniel Palacios. Este 22 de diciembre se vence el plazo para saber cuáles de los 34 partidos que expresaron intenciones de ir a consultas se mantienen; ya Cambio Radical, liberales, conservadores y Colombia Justa y Libres se bajaron.

¡La esperanza se organiza!

Vamos a la Consulta del Pacto Amplio este 8 de marzo de 2026 para elegir la candidatura que unirá a Colombia y seguirá haciendo posibles los cambios.

Unidad, democracia y paz 💚#LaUnidadEsLaVictoria@IvanCepedaCast @RoyBarreras @CamiloRomero pic.twitter.com/c0LyP6SWRV — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) December 22, 2025

