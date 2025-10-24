Benedetti pidió reformar el CNE y lanzó duras pullas contra las cortes y la oposición

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cargó contra sectores de la oposición que, según dijo, han trabado la agenda política y social del presidente Gustavo Petro. En varios mensajes publicados en su cuenta de X, el funcionario hizo un inventario de las que, a su juicio, son las decisiones que otros poderes han tomado en contra del actual Ejecutivo.

Así, en los trinos cargó contra las altas cortes, el Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) e incluso Estados Unidos. “Este país se jodió: las cortes legislan y son la oposición al Gobierno, Estados Unidos le dice a los partidos de oposición qué tienen que hacer, la oposición le pide a Estados Unidos que nos invada, hay censura al presidente, celebran que Trump los insulte y no se dan por aludidos”, aseguró Benedetti.

En el mismo mensaje, Benedetti también dijo que quienes defienden las operaciones del gobierno de Donald Trump en el Caribe no respetan el derecho internacional ni los Derechos Humanos. “La vida de “ellos” es tan estúpida que gira en torno a likes y votos. Y todo esto pasa porque este gobierno no gobernó ni para los ricos ni para la clase dirigente, y sí para el pueblo”, dijo.

En otro de sus trinos, Benedetti se fue de frente contra el CNE, que en los últimos días ha estado en el foco de las críticas del Pacto Histórico por sus decisiones que han frenado la unidad de los partidos petristas. Todo esto a menos de 48 horas de la apertura de las urnas para la consulta en la que la izquierda elegirá una ficha presidencial entre Carolina Corcho e Iván Cepeda.

“Quedó claro que el CNE es un ‘ente’ de intrigas, de politiqueros y chantajistas. Durante los últimos tres años no ha hecho sino perseguir de forma mezquina al Pacto Histórico, la coalición mayoritaria, y no ha llevado sus temas a sala y los ha dilatado. Se necesita una junta autónoma electoral”, planteó Benedetti.

Se espera que el ministro de la política, quien está en Valledupar en un encuentro con 13 exparamilitares en el marco de la paz total, llegue en la tarde de este viernes a Bogotá para acompañar el presidente Petro, junto a otros ministros, en la jornada de movilizaciones por la constituyente y en respaldo al mandatario por su choque con Trump.

