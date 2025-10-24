Partidos políticos fijaron posiciones ante proceso constituyente que inicia este viernes

El presidente Petro Gustavo Petro desplegó varias estrategias para impulsar constituyente. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro volverá este viernes a las calles para promover un proceso constituyente con el que, según varios de sus alfiles, se buscará hacer cambios sustanciales en la Constitución de 1991, esto con el fin de incluir en la carta política varias de las llamadas reformas sociales. Además de la movilización, que también se da en medio de los choques del presidente con Estados Unidos y con el uribismo, la estrategia del Gobierno incluye un proyecto de ley que oficializa la convocatoria.

El texto ya fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y aunque el propio jefe de Estado dijo que aún falta concertar varios puntos con las organizaciones sociales, su contenido ya es analizado por el Congreso. En las últimas horas, varias bancadas dejaron claro la que sería su postura frente al trámite de la constituyente.

El Partido de la U rechazó la iniciativa y en un comunicado señaló que esa apuesta no representa las verdaderas necesidades del país ni aporta al consenso y diálogo entre todos los sectores políticos. “Responde a un afán electoral del Gobierno. Es evidente que busca exacerbar los ánimos y polarizar aún más al país en vísperas electoral”, señaló la colectividad.

Sin embargo, en las filas de La U hay voces disidentes que no comparten ese pronunciamiento de la oficialidad. Julián López, integrante de ese partido y presidente de la Cámara aseguró que, aunque no es partidario de cambiar la Constitución, sí respalda al Gobierno en su denuncia de un “bloqueo institucional”, por lo cual dijo estar dispuesto a participar del debate.

Desde el Partido Conservador habló la senadora y presidenta del movimiento, Nadia Blel, quien señaló que la propuesta del Ejecutivo es preocupante. “Hoy Colombia necesita serenidad, confianza y dirección. No podemos seguir en aventuras que distraigan al país de sus verdaderos problemas. El Congreso de la República es el escenario legítimo, plural y democrático donde deben discutirse las reformas que el país necesita y las decisiones que se toman allí deben respetarse. El Partido Conservador no permitirá saltos al vacío”, explicó la congresista.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es preocupante e inconveniente.

Hoy Colombia necesita serenidad, confianza y dirección.

Lidio García, liberal y presidente del Senado, también se opuso a la constituyente. “No es tiempo de improvisaciones ni de abrir debates que aumentan la incertidumbre y la desconfianza. La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente surge justo cuando el país entra en calendario electoral y en el cierre de un gobierno, etapas que demandan estabilidad, no agitación”, explicó.

Entre tanto, otros sectores del Congreso aseguran no entender qué tipo de proceso constituyente se llevará a cabo, pues mientras el ministro de Justicia promueve una iniciativa oficial, el presidente Petro también habla de una apuesta ciudadana a través de las firmas, las cuales, según dijo el jefe de Estado, se empezarán a recolectar este viernes en la Plaza de Bolívar.

