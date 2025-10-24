Pacto denunció cierre de puestos de votación para la consulta y Registraduría respondió

La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se medirán en la consulta del Pacto Histórico. Foto: Agencia EFE

Luego de que el senador y precandidato Iván Cepeda denunciara que organizaciones campesinas e indígenas reportaron la falta de puestos de votación para la consulta de la izquierda de este 26 de octubre, el Pacto Histórico le pidió a la Registraduría y también al Ministerio de Defensa garantizar el derecho al voto en zonas rurales y otras zonas apartadas.

“El movimiento político Pacto Histórico denuncia ante el país que no ha aprobado, autorizado ni participado en ninguna decisión que reduzca o cierre puestos de votación para la consulta del 26 de octubre de 2025. Advertimos con claridad: cualquier intento de disminuir los puestos de votación es una violación al derecho constitucional de participación política y una agresión directa contra las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes que han luchado por ser escuchadas en las urnas”, se lee en una carta de este bloque petrista.

Así las cosas, la coalición le exigió a la Registraduría garantizar la apertura de los $13.405 puestos de votación en todo el territorio nacional, rectificar públicamente toda comunicación o instrucción que pretenda cerrar puestos o limitar la votación en zonas apartadas y responder ante el país quién o quiénes están detrás de dichas decisiones.

El registrador Hernán Penagos se refirió este viernes a los reclamos de Cepeda y el Pacto Histórico. Según explicó el funcionario, en todas las elecciones los puestos de votación se despliegan en función de la capacidad de la fuerza pública, pues todos los jurados, electores y material deben estar completamente protegidos.

El Registrador Nacional explica los detalles de las consultas de los partidos del 26 de octubre. pic.twitter.com/21l4VWRjUb — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 24, 2025

El registrador explicó que el próximo domingo se habilitarán 13.400 puestos de votación en 9.600 lugares, de los cuales 3.500 están en zonas rurales. Así mismo, dijo que algunos puestos se concentran en uno solo, pero que todo hace parte de la estrategia operacional del Ministerio de Defensa.

“Estas no son unas elecciones ordinarias, donde se ubican 125.000 mesas”, recordó Penagos, quien insistió en que habrá garantías en todo el territorio nacional para que quienes quieren ir a las urnas para votar por Iván Cepeda o Carolina Corcho, así como por los candidatos al Congreso del petrismo, lo puedan hacer.

