Así fue la arremetida de cincos altos funcionarios de Petro contra Benedetti y Sarabia

El más reciente consejo de ministros sacó a la luz pública una división en el corazón del petrismo que, aunque desde hacía más de dos meses se comentaba en todas las oficinas del Ejecutivo, muy pocos sospechaban fuera tan profunda y, posiblemente, un punto de inflexión en los 18 meses que le quedan a esta administración en el poder.

Todo inició con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien sorprendió al irse de frente contra Laura Sarabia, hoy canciller, y Armando Benedetti, recién nombrado jefe del despacho presidencial. “Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (...) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, le dijo Márquez a Petro.

A ella la siguió la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien puso a consideración su renuncia. Según dijo, no puede acompañar al Gobierno junto con Armando Benedetti. “Son casi 20 años de militancia política en el progresismo. Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”, dijo la ministra.

La respuesta al presidente fue el respaldo a ambos y un discurso sobre las “segundas oportunidades” en el caso de Benedetti, sobre quien pesan denuncias de presunta violencia de género, además de varios líos judiciales. Sin embargo, el memorial de agravios contra el exdiplomático continuó, primero con el ministro de Minas, que se solidarizó con sus compañeras, y luego con Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

“Laura Sarabia y Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar cargos menos importantes para nosotros”, aseguró Bolívar. A su turno, el jefe de Estado, sin mencionar nombres, dijo que en el consejo hay “aspirantes a ser candidatos” y que quienes quieran hacerlo deben presentar sus renuncias. Bolívar le respondió a Petro que no está en campaña, que no sabía que se iba a transmitir el consejo de ministros y que ya le había manifestado en privado sus molestias.

Luego, tras casi cinco horas de transmisión, siguió el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, quien aseguró que “no nos representan en este proyecto y eso no es sectarismo político (...) yo tuve una relación de respeto con Laura, pero sé que no la tuvo con otros compañeros. Con Benedetti la situación es mucho más compleja y no es de una segunda, tercera o cuarta oportunidad”, dijo.

Según López, no se trata de un tema personal contra Sarabia y Benedetti, sino de reclamar que los “espacios estratégicos” para el proyecto los ocupen quienes “se han jugado la vida” por defender las apuestas de cambio. Así mismo, dijo que no deberían dejar entrar al proyecto personas que hacen parte del “establecimiento”.

Por último, habló Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y uno de los hombres más cercanos a Petro, quien solo se refirió a Benedetti. “Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas y me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Hoy debo decir que este espacio no es el espacio del señor Benedetti, yo no voy a renunciar, a mí no me pueden decir sectario y no acepto que me digan sectario, porque si fuera sectario, no había aceptado el cargo que tengo como protector de personas líderes políticos”, dijo.

Así fue la defensa de Petro a Benedetti y Sarabia

En medio de las intervenciones de los cinco funcionarios, el presidente aseguró que no existe un “hombre perfecto”, que todos van a cometer errores y que el ser humano “necesita una segunda oportunidad”. El mandatario también dijo que Benedetti, como congresista, fue uno de los pocos que lo defendió en los debates que hizo contra la parapolítica.

“Cuando yo hice debates del paramilitarismo, siendo militante del Polo Democrático, no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme (...). El primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar, en medio de un Congreso entregado al paramilitarismo, fue Benedetti, y lo vi como uribista votando por la eutanasia y votando por derechos de última generación”, contó.

En un momento de la noche, Petro incluso lo comparó con Jaime Bateman, uno de los líderes del M-19, hecho que molestó a Rodríguez, quien también militó en ese grupo. “Cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política, que un costeño haciendo política (...) la perfección no existe, existe la segunda oportunidad”, dijo Petro.

Antes de terminar el consejo, el presidente dio a entender que algunos funcionarios habían preparado las intervenciones para forzar una decisión. “La única razón por la que Benedetti está al lado mío es porque tiene una especie de virtud, que es ser loco (...) la locura puede hacer revoluciones. La locura de Bateman fue no seguir los cartapacios sectarios del Partido Comunista de Colombia en esa época, fue abrirse al pueblo“, señaló.

Y, finalmente, cerró con una suerte de jalón de orejas a todo su equipo: “si quisieron volver el consejo de ministros un tribunal de salud pública, jugar a Robespierre y juzgar, como miembros del Ejecutivo, cuando eso le corresponde al judicial, porque si el Ejecutivo juzga al ciudadano es un dictador y aquí no hay una dictadura, hay una democracia y el proyecto del M-19 es la democracia (...), así no es”.

