Petro intentó parar pelea de gabinete por Benedetti: “el presidente no se deja encerrar”

Tras casi cinco horas de consejo de ministros, transmitido en vivo por primera vez en la historia del país, varios funcionarios del gabinete continuaron cuestionando la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a Armando Benedetti como jefe del despacho presidencial y a Laura Sarabia como canciller.

Tras los reclamos de la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; y el director de Planeación Nacional, Alexander López, se sumó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien también cuestionó la idoneidad de Benedetti para el cargo, que para muchos es el más clave de la Casa de Nariño.

“Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas y me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Hoy debo decir que este espacio no es el espacio del señor Benedetti, yo no voy a renunciar, a mí no me pueden decir sectario y no acepto que me digan sectario, porque si fuera sectario, no había aceptado el cargo que tengo como protector de personas líderes políticos”, dijo Rodríguez.

Tras su intervención, el jefe de Estado volvió a defender a Benedetti y dio a entender que algunos funcionarios habían preparado las intervenciones para forzar una decisión. “La única razón por la que Benedetti está al lado mío es porque tiene una especie de virtud, que es ser loco (...) la locura puede hacer revoluciones. La locura de Bateman fue no seguir los cartapacios sectarios del Partido Comunista de Colombia en esa época, fue abrirse al pueblo“, señaló.

El mandatario continuó contra algunos de sus funcionarios: “Si quisieron volver el consejo de ministros un tribunal de salud pública, jugar a Robespierre y juzgar, como miembros del Ejecutivo, cuando eso le corresponde al judicial, porque si el Ejecutivo juzga al ciudadano es un dictador y aquí no hay una dictadura, hay una democracia y el proyecto del M-19 es la democracia (...), así no es”.

Al final, el presidente se despidió de sus ministros y no le dio la palabra a Benedetti ni a Sarabia. Aún así, con el inédito consejo de ministros quedaron demostradas las fuertes rupturas en el interior del petrismo y que plantea serias dudas para lo que viene de ahora en adelante en el gabinete.

