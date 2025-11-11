Benedetti recibe críticas de opositores y respaldo de Palacio por choque con magistrada

Armando Benedetti, ministro del Interior, recibió críticas por mensajes contra magistrada Cristina Lombana. Foto: Jose Vargas Esguerra

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desató una avalancha de críticas por sus declaraciones de la mañana de este martes, en las que denunció que la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó un allanamiento a su casa en Barranquilla. De acuerdo con el funcionario, Lombana no tendría facultades para realizar ese proceso porque él ya no es congresista y, además, porque la ha recusado en dos ocasiones.

Al margen de la discusión jurídica que planteó Benedetti, en redes sociales el foco está en los duros calificativos que lanzó contra la magistrada Lombana. En un mensaje en X, el ministro aseguró que la togada estaría obsesionada con él y la llamó “demente” y “delincuente”. En algunas entrevistas a medios radiales se mantuvo en el uso de esas palabras y anunció que llevaría el caso a instancias internacionales al considerar que existe una “persecución” en su contra.

“El ataque del ministro y presunto delincuente Armando Benedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, cuestionó su excompañero de gabinete, el exministro de Comercio y ahora precandidato presidencial Luis Carlos Reyes.

“El Ministro del Interior no solo enfrenta un allanamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia, sino que responde atacando e insultando a una señora magistrada. Esto ya no es una acción aislada: es un ataque directo contra la justicia, contra las instituciones y contra la democracia. Cuando un Gobierno pierde el respeto por los jueces, cruza la línea del autoritarismo”, opinó David Luna, otro precandidato.

Desde los partidos políticos también se produjeron algunos pronunciamientos. Cambio Radical, colectividad opositora, también rechazó los mensajes contra la magistrada Lombana. “Los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”, señaló la bancada en un trino.

En contraste, el ministro Benedetti recibió respaldo de algunas figuras cercanas al Gobierno. “Como abogado de Benedetti en 2020 y 2021 fui testigo de la persecución judicial en contra del ministro. Nada lograron en ese momento y recusamos a la magistrada. Y también soy testigo de los intereses de involucrarlo hoy con el narcotráfico por parte de criminales”, señaló el abogado Miguel Ángel del Río.

La principal muestra de apoyo que ha recibido hasta el momento llegó desde la Casa de Nariño, donde la directora del Dapre, Angie Rodríguez, emitió un comunicado en defensa del jefe de cartera. “Toda nuestra solidaridad con el ministro, su esposa Adelina Guerrero y sus hijos. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de la Directora, Angie Lizeth Rodríguez, expresamos nuestro apoyo ante los hechos de acoso judicial de los que están siendo víctimas. Reafirmamos la importancia de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la protección integral de su familia”, se lee en la comunicación.

