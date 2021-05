Benedetti se va con toda contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema

Según el senador de la U, hay persecución por parte de la togada y manifiesta que no tiene garantías en las investigaciones que le adelantan en ese tribunal.

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, sorprendió en la plenaria de la tarde de este martes con fuertes críticas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, al denunciar una supuesta persecución por parte de la togada desde ese tribunal.

“Estoy remamado de la magistrada Cristina Lombana, de la comisión de instrucción de la Corte Suprema. Estoy hablando con algo de rabia, pero es por la humillación que he recibido por parte de esa señora”, dijo Benedetti, asegurando que la magistrada a reencauchado viejos casos que lo involucran.

“Desde 2018, la señora Lombana cogió unos casos míos y yo la recusé por la forma en que empezó la investigación. Desde esa época no ha encontrado ni un solo testigo, ni una sola prueba. Después fue y buscó las demás investigaciones y las amasó. Me metió en un arroz con mango, de unas seos o siete investigaciones (…) Me metió en investigaciones de otras personas, solamente porque alguien dijo que yo era amigo de ellos”, señaló el senador.

Según denuncia el congresista, la magistrada Lombana mandó a investigar a por lo menos 300 personas que Benedetti conoce, incluso a su primera esposa, de quien se separó “hace 27 años”. “A mí nadie me quiere hablar, no porque crean que soy culpable o huela feo, sino porque si me hablan, esa señora los llama a investigar”, comentó Benedetti, advirtiendo que siente que no tiene garantías.

“Se ha puesto a revisar toda mi vida desde que tengo 18 años porque está segura de que algo hice malo. Me está investigando por cosas por las que no he sido denunciado (…) Lo único que ha hecho es humillarme, perseguirme”, concluyó Benedetti.

Lo dicho por el senador de la U lo secundó Gustavo Bolívar: “Mientras mantuvo engavetado un proceso muy conocido de otro senador, a los nuestros les da una diligencia increíble. En el mío, que era un proceso por la obra El Bronx, para saber si la escribí siendo senador o no, un día llegó a Fox Telecolombia, que era mi empresa, ordenando a las malas y a los gritos a todas las personas que entregaran mis contratos desde 1999 (…) Esta magistrada no tiene las calidades para el cargo”.

La magistrada Lombana fue quien ordenó el allanamiento en el Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá (Cundinamarca), que tenía como fin como recabar pruebas de un caso de interceptaciones ilegales que llega hasta las más altas esferas del poder.