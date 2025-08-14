Así será la agenda de congresistas estadounidenses con Petro, oposición y empresarios

El senador estadounidense Bernie Moreno y el subsecretario de Estado Christopher Landaue en la honras fúnebres de Uribe Turbay. Foto: EFE - Carlos Ortega

Tras asistir a la exequias del senador Miguel Uribe Turbay, el senador estadounidense Bernie Moreno, republicano y crítico del gobierno de Gustavo Petro, confirmó que en las próximas horas tendrá reuniones claves con empresarios, políticos de oposición y con el propio jefe de Estado. A él se sumará el demócrata Rubén Gallego y otros legisladores de ese país que llegarán en las próximas horas a Colombia. Cabe anotar que el subsecretario de Estado, Christopher Landaue, también estuvo en el país y asistió a la honras fúnebres de Uribe Turbay.

“Es importante mostrar que la alianza entre Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes”, dijo Morano este miércoles, quien agregó que “la alianza con el pueblo está muy bien y es en lo que vamos a seguir haciendo. Queremos bastante a Colombia. Es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos esperan tener una relación muy positiva”.

Moreno ya se reunió en la noche anterior con varios empresarios que participarán en el foro anual organizado en Cartagena por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y, según dijo en algunas entrevistas, escuchó las preocupaciones que varios de ellos tienen sobre las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.

“El futuro es bien brillante para Colombia. Salí anoche muy optimista, aunque los empresarios están bastante preocupados y dicen que no tiene la estabilidad que desean, pero están listos para trabajar”, aseguró Moreno en entrevista con La W. Según el congresista, Estados Unidos está listo para ayudar al gobierno del presidente Petro si él quiere combatir el narcotráfico y la criminalidad.

Moreno y Rubén Gallego continuarán con sus agendas este jueves en Cartagena y ambos participarán en un conversatorio junto al periodista Juan Lozano y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Ambos legisladores, junto a la comitiva que los acompaña, tendrán reuniones con otros empresarios que asisten al congreso en Cartagena.

Por otra parte, se espera que Moreno se reúna con varios integrantes de la oposición, especialmente con congresistas del Centro Democrático, partido en el que tiene varios amigos. De hecho, en la mañana de este jueves ya se produjo un encuentro con la senadora uribista María Fernanda Cabal y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Grato encuentro esta mañana con el Senador @berniemoreno y el Sr Embajador - encargado de negocios de EE.UU John McNamara @USEmbassyBogota



Les expresé las preocupaciones que tenemos en el país y el peligro que corre nuestra democracia. pic.twitter.com/OsoqgEemtc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 14, 2025

Según ella, hablaron de las “preocupaciones que tenemos en el país y el peligro que corre nuestra democracia”. Se espera que otros congresistas del mismo sector hablen con la delegación sobre la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe y las implicaciones de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Aún no se confirma si los republicanos tendrán un acercamiento con el exmandatario, quien está en prisión domiciliaria en su casa de Rionegro.

Lo que sí está confirmado es el espacio entre los congresistas y el presidente Gustavo Petro, que se llevará a cabo este viernes. El encuentro se dará justo el término de una semana en la que la pugnacidad entre Washington y Bogotá se volvió a tensionar, por cuenta de señalamientos que llegan desde Estados Unidos, varios del presidente Donald Trump, sobre asuntos de seguridad y política interna, los cuales han sido contestados con fuerza por el mandatario colombiano. Se espera, además, que el diálogo gire en torno al debate de la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, el factor Venezuela y la relación comercial en medio de la guerra arancelaria.

