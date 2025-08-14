No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Esto es lo que propone el proyecto de ley para resaltar la memoria de Miguel Uribe

El senador “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde, planteó tres medidas para que el Congreso y la Nación recuerden la labor legislativa del integrante del Centro Democrático, despedido este miércoles por sus familiares y amigos.

Redacción Política
14 de agosto de 2025 - 01:08 p. m.
Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República.
Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A la Secretaría General del Senado llegó un proyecto de ley que propone rendir honores a Miguel Uribe Turbay, el asesinado senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. La propuesta fue anunciada por el senador “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde, en compañía del secretario de la corporación, Diego González.

El senador Hernández presentó el articulado justo al final de las exequias de Uribe Turbay, quien este miércoles fue homenajeado en el Congreso y sepultado en el Cementerio Central de Bogotá. En medio de la radicación de la iniciativa, “Jota Pe” Hernández aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro y cuestionarlo por sus mensajes contra la oposición.

Según explicó el congresista, el proyecto de ley que acaba de llegar al Legislativo pide que la Nación y el Congreso rindan honores y conserven la memoria del senador Miguel Uribe Turbay con tres medidas. La primera propuesta es ordenar la elaboración de una placa conmemorativa en las instalaciones del Congreso para recordar al también precandidato presidencial y su labor legislativa y de control político.

Por otra parte, el articulado habla de denominar el salón de la Comisión Tercera, en la que Uribe Turbay dio algunas de sus batallas más destacadas, con el nombre del congresista asesinado. Por la misma vía, “Jota Pe” Hernández pidió que el parque “El Golfito”, en el que se perpetró el ataque sicarial, también sea renombrado en memoria de Uribe y que, además, en este lugar se construya un busto para recordarlo.

Según se lee en el proyecto radicado, este último monumento debe inaugurarse por el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá al cumplirse el primer año de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Las demás obras y actividades, de acuerdo con el texto, deberán realizarse en el año siguiente a la entrada en vigor de la ley, si ésta es aprobada por el Legislativo.

Este es el proyecto de ley radicado tras muerte de Miguel Uribe

Por Redacción Política

Juan Enrique Lopez(ki8jj)Hace 4 minutos
Aunque el señor Miguel Uribe era un potencial bastión de la derecha, su labor legislativa fue realmente muy normalita tirando a mediocre. Simboliza un hecho que no debió haber ocurrido nunca, pero de ahí a volverlo casi un prócer de la nueva independencia le faltó mucho. Que en Paz descanse sin tanta parafernalia.
HF(32718)Hace 23 minutos
Lo que nos faltaba, un congresista sin oficio haciendo propuestas estúpidas exaltando la memoria del senador, en mala hora asesinado, pero que poco o nada le aportó al construcción de un país con menos pobreza y desigualdad.
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 25 minutos
Lo primero con el respeto del difunto senador es pedirle a nuestro amado Dios lo reciba en su corazón y perdone sus culpas igual a quienes guardamos otro tipo de línea y pensamiento...al señor jp... Primero de ejemplo de educación honestidad...humildad...y bondad por lo menos a quienes votaron por el....primero mire el mugre en sus ojos y luego si denigre y vovifere ...mil gracias la gente también merece respeto...al senador Miguel...paz en su tumba...a la familia muchas oraciones...gracias
Georgw(47762)Hace 43 minutos
Que ideota de este atembado en memoria del "mártir", coja oficio con lo que le pagamos
Jesús(90019)Hace 45 minutos
Necesitamos que el poco tiempo que trabajan estos Honorables Parlamentarios (HPs), lo dediquen a sacar leyes, serias que beneficien a todos los colombianos. Esto es un saludo a la bandera senador JP.
Ver más comentarios
