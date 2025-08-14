Esto es lo que propone el proyecto de ley para resaltar la memoria de Miguel Uribe

Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A la Secretaría General del Senado llegó un proyecto de ley que propone rendir honores a Miguel Uribe Turbay, el asesinado senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. La propuesta fue anunciada por el senador “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde, en compañía del secretario de la corporación, Diego González.

El senador Hernández presentó el articulado justo al final de las exequias de Uribe Turbay, quien este miércoles fue homenajeado en el Congreso y sepultado en el Cementerio Central de Bogotá. En medio de la radicación de la iniciativa, “Jota Pe” Hernández aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro y cuestionarlo por sus mensajes contra la oposición.

Según explicó el congresista, el proyecto de ley que acaba de llegar al Legislativo pide que la Nación y el Congreso rindan honores y conserven la memoria del senador Miguel Uribe Turbay con tres medidas. La primera propuesta es ordenar la elaboración de una placa conmemorativa en las instalaciones del Congreso para recordar al también precandidato presidencial y su labor legislativa y de control político.

Por otra parte, el articulado habla de denominar el salón de la Comisión Tercera, en la que Uribe Turbay dio algunas de sus batallas más destacadas, con el nombre del congresista asesinado. Por la misma vía, “Jota Pe” Hernández pidió que el parque “El Golfito”, en el que se perpetró el ataque sicarial, también sea renombrado en memoria de Uribe y que, además, en este lugar se construya un busto para recordarlo.

Según se lee en el proyecto radicado, este último monumento debe inaugurarse por el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá al cumplirse el primer año de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Las demás obras y actividades, de acuerdo con el texto, deberán realizarse en el año siguiente a la entrada en vigor de la ley, si ésta es aprobada por el Legislativo.

Este es el proyecto de ley radicado tras muerte de Miguel Uribe

