Betancourt lanza ultimátum a C. Esperanza por adhesiones de “maquinarias”

Ingrid Betancourt, precandidata presidencial, dio un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, solo 10 días después de haberse lanzado a la contienda. Foto: Agencia EFE

Han pasado apenas 10 días desde que Ingrid Betancourt se lanzó oficialmente a la contienda presidencial y ya está en riesgo su precandidatura. Este jueves, Betancourt le lanzó un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, de la que hace parte, para solicitar que los siete aspirantes a la Casa de Nariño -que participarían en la consulta el 13 de marzo-, definan si admiten o no las adhesiones de políticos tradicionales a esta alianza electoral.

(Vea: De frente con Ingrid Betancourt, propuestas elecciones 2022)

Todo comenzó en el debate que convocó El periódico El Tiempo y la Revista Semana. En ese espacio, Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt protagonizaron un fuerte choque subido de tono. Mientras la precandidata por Verde Oxígeno increpó a su compañero por las recientes adhesiones de políticos tradicionales de los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), el precandidato por Colombia Tiene Futuro le dijo “hipócrita” y “oportunista”.

Tras el roce, la crisis en la Coalición Centro Esperanza se activó nuevamente, poco tiempo después de que Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado, expresara públicamente que la coalición había sobrepasado una apuro anterior. Por este nuevo episodio, Ingrid Betancourt dijo este jueves en una rueda de prensa que la Coalición Centro Esperanza debe definir qué posición tomará frente a estas movidas políticas que, a su juicio, son el camino hacia la corrupción.

(Lea: “Derecha e izquierda no ofrecen nada distinto al sistema de corrupción”: Ingrid Betancourt)

“Esta es nuestra prueba de fuego. Sé que esta posición intransigente puede incomodar y no será del agrado de muchos, pero no busco que me quieran , sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta. La forma en cómo se llega al poder define cómo se gobierna. Si puedo decir esto es porque he estado fuera de la dinámica electoral por muchos años y no le debo nada a nadie, soy libre y lograr mi libertad fue un esfuerzo de toda Colombia”, dijo la precandidata, reiterando que su postura frente a movidas como las de Alejandro Gaviria son de “tolerancia cero” pues cree que se deben mantener “sin compromisos” de cara a otros actores políticos con sed de poder. Así, relacionó los apoyos a Gaviria con las “maquinarias” y la “corrupción”.

En ese sentido, recalcó en que si la coalición “cede ante las presiones, será más de lo mismo”. Con esa frase hace referencia a que la alianza electoral de la que hace parte no se diferenciará del resto de políticos que, por estrategia, encuentran aliados en época de elecciones al Congreso y a la Presidencia.

“¿Cómo luchamos contra la corrupción si la dejamos entrar? Les pido a los miembros que nos unamos todos contra ellos, la decisión hay que tomarla hoy. Es una decisión de principios, no necesitamos más tiempo para saber lo que es correcto. Si la coalición acepta que entren apoyos de las maquinarias que llevan a la corrupción, la coalición pierde su razón de ser”, concluyó.

(Lea también: El tenso momento que vuelve a enfrentar la Coalición Centro Esperanza)

De esta manera, la precandidata estará esta tarde haciendo llamadas a sus compañeros de coalición para que se reúnan y tomen partido frente a la disyuntiva que la tiene enfrentada con Alejandro Gaviria. Espera que esta noche se encuentren, ya sea en la sede de Verde Oxígeno o en otro espacio.

Al respecto, Alejandro Gaviria manifestó ayer que él quiere “unir a Colombia alrededor de un propósito común”, pidiendo, además, que en la Coalición Centro Esperanza no se dividieran. “Yo represento el centro político. Un centro político liberal y progresista que sea protagonista del cambio de verdad, de las reformas que necesita Colombia, del cambio en serio. Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista”, expresó en su defensa.