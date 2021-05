En medio del primer mes del paro, el Comité defendió lo que catalogó como “cortes temporales e intermitentes de vías”, señalando que la protesta, eso sí pacífica, en sí misma “genera traumatismos”. Gobierno respondió que los bloqueos prolongados no son legítimos.

Al conmemorarse este viernes el primer mes de protestas en Colombia, que coincidieron con alteraciones del orden público y hechos de violencia en ciudades como Cali, el Comité Nacional del Paro –que congrega a parte de quienes permanecen en las calles– emitió un comunicado en el que defendió el ejercicio de la protesta y aseguró que los “mal llamados bloqueos” hacen parte de las “posibilidades legítimas” de la manifestación.

Lea también: Duque ordena “máximo despliegue de asistencia militar a Policía” en Cali y Valle del Cauca

Según argumentó el Comité, teniendo en cuenta que el derecho a la protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democracia, pues “es una expresión normal y necesaria de una sociedad donde coexisten diversos y contradictorios intereses”, también incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo.

“El ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido”, señalaron.

En ese sentido, defendieron que desde el 28 de abril están convocando a movilizaciones pacíficas “por la vida, la paz y los derechos”, y condenaron los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, “tanto los que realiza la Fuerza Pública, como los que realizan los particulares. Rechazamos la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social”.

Adicionalmente, rechazaron los actos que implican destrucción de la infraestructura y bienes públicos, así como bienes privados en medio de las protestas. Por otro lado, se refirieron a los bloqueos como “cortes temporales e intermitentes de vías”, insistiendo en que hacen parte de las “posibilidades legítimas de la protesta”, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas.

Lea también: Alcalde de Cali confirma la muerte de tres personas tras enfrentamientos en La Luna

“Siempre hemos declarado y promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, insumos para la salud, todo lo necesario para prevenir y evitar el aumento de los contagios y las muertes causadas por el COVID-19 y las misiones humanitarias”, argumentó el Comité.

Asimismo, en su pronunciamiento el Comité Nacional del Paro destacó que desde el principio de las manifestaciones ha promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. “Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria”, dicen.

Por último, reiterando su voluntad para llevar a cabo negociaciones y llegar acuerdos con el Gobierno Nacional, el Comité sostuvo que continuará impulsando el diálogo para que se llegue pronto a acuerdos con cada sector de la ciudadanía que se encuentra realizando concentraciones y cortes de vías. Adicionalmente, alegaron que solo el compromiso de adelantar, “con seriedad y celeridad”, las negociaciones que conduzcan a la solución de las demandas presentadas por la ciudadanía ayudaría a la reactivación económica.

En respuesta, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y delegado por el presidente Iván Duque para dialogar con el Comité del Paro, saludó que se hayan condenado todas las formas de violencia con ocasión de la protesta, pero declaró que de ninguna manera los bloqueos deben ser totales y absolutos.

“Los bloqueos prolongados no son legítimos, no corresponden al derecho a la protesta. Los bloqueos prolongados, aun con la intermitencia, afectan a todos los colombianos, afectan el derecho al trabajo y a nuestros productores. Están afectando y llevando a la quiebra a nuestros empresarios, y están impidiendo que exista una vida y el pleno desarrollo de nuestros jóvenes”, manifestó Archila.

De acuerdo con el funcionario, quienes protagonizan estas obstrucciones no son autoridades y nadie los ha investido como legítimos para decidir qué productos pueden pasar y cuáles no. “El derecho a la protesta no habilita para que particulares usurpen funciones que solamente les corresponden a las autoridades”, precisó.

Archila instó a que de aquí al domingo “haya tiempo para que se recapacite, encontremos cuál es el bien del país y podamos continuar dentro del diálogo que nos lleve a una negociación para llegar a acuerdos”.