Más de mil deportados en los primeros tres meses del gobierno De la Espriella ¿Por qué?
Cerca de 1.097 personas han sido deportadas del país en medio de la nueva estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Estas son las razones con las que justifican las expulsiones.
Comentarios
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 10 horasQué buena noticia. Sacaron a 300 soldados dd la marina de EU por fin Abelardo el breve. Avivó. Eso sí es un milagro
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Celyceron(11609)•Hace 12 horasCómo así? Echaron a los trescientos marines que representan un peligro para el país?