‘Cada declaración del mindefensa sobre el paro significa una licencia para matar’: César Gaviria

El expresidente y jefe del Partido Liberal criticó a Diego Molano, ministro de Defensa, alegando, entre otras, que no ha sido capaz de distinguir entre marchantes pacíficos y violentos en medio del paro nacional.

Expresando preocupación frente al papel que ha jugado el ministro de Defensa, Diego Molano, en medio del paro nacional y los casos de excesos en el uso de la fuerza, este martes se conoció un pronunciamiento del expresidente y jefe del Partido Liberal César Gaviria. No solo reclamó que el funcionario no ha sido capaz de distinguir entre los marchantes pacíficos y los violentos, sino que alertó que cada una de sus declaraciones, en la práctica, “significan una licencia para matar, que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia”.

A través de un comunicado, el exmandatario reclamó por lo dicho por el ministro de Defensa en varios escenarios sobre el paro nacional, en particular, cuando aseguró –explica el Gaviria– que la obstrucción de cualquier vía pública era un acto de terrorismo. Para el expresidente, dicha declaración representa inmensos peligros.

“A lo largo de nuestra geografía hay centenares de bloqueos si se incluyen los de Cali y otras ciudades. Nos asiste un gran temor de que amparados en la declaración del ministro de Defensa cualquier grupo de policías, soldados, miembros del ESMAD o civiles salgan a matar terroristas. Nos tememos que algo de lo ocurrido en Cali y otras ciudades corresponden a los tiroteos ocurridos en Cali, y al identificar ciudadanos que hayan disparado amparándose en la declaración del ministro de Defensa”, alegó el expresidente.

Según Gaviria, hay preocupación por situaciones como que la minga indígena bloquee la vía Panamericana y, que con base en lo dicho por Molano, “vayan a dispararles para abrir la vía pública”. El expresidente advirtió que las declaraciones del ministro significan que el despliegue de la Fuerza Pública, ordenado por intervención del presidente Iván Duque, encarne la posibilidad de una matanza de indígenas.

“Debería tener presente que las leyes colombianas hay que interpretarlas a la luz de los tratados Internacionales de los que hace parte Colombia, bloque de constitucionalidad, tal como lo señala el artículo 93 de la Constitución Política. Sin duda eso incluye la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó el jefe del Partido Liberal que señaló además que, por cuenta del número de muertos durante las protestas, la Corte Penal Internacional podría investigar a Colombia.

Gaviria ha insistido en que, mientras Duque ha hecho la distinción entre marchantes pacíficos y violentos, el ministro no y, en cambio, ha arreciado en su planteamiento: “¿Quiere el señor ministro reiterar ante los colombianos y la Comunidad Internacional que el gobierno de Colombia considera que la muerte de 46 personas no es un asunto que le preocupe y que no es de su competencia?”, cuestionó.

Por otro lado, ante las alteraciones del orden público en Popayán, Gaviria criticó que el ministro de Defensa, tal como lo alertaron autoridades locales, denunció a cuatro líderes sociales de actos vandálicos y hasta ofreció recompensas. “Sobre lo ocurrido en Popayán, las declaraciones del ministro de Defensa son gravísimas. Frente a tal denuncia de las autoridades el ministro respondió con su silencio. ¿Será que no le importa? Ni siquiera ofreció una investigación”, alegó.

En esa línea, respaldó al fiscal General Francisco Barbosa sobre las investigaciones en Popayán, señalando que la justicia actuará con toda severidad y contundencia: “La sociedad colombiana será solidaria con la Fiscalía frente a las ofensas homicidas y criminales. Como director del Partido Liberal estoy seguro de la colaboración del fiscal para investigar y sancionar a los responsables de los abusos que impliquen violación de los derechos humanos y respaldo pleno a las decisiones sancionatorias de la justicia”.