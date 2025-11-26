Caicedo y Petro rompen: se acusan de dividir la izquierda para 2026

Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo rompieron, marcando una nueva división en la izquierda colombiana. Los dos políticos, que en el pasado fueron aliados –en 2018 y 2022 se midieron en consultas interpartidistas en las que ganó Petro–, se acusaron el uno al otro. Mientras que el primer mandatario dice que Caicedo quiere “dividir la izquierda”, el otro respondió que Petro “está jugando a aniquilar nuestro proyecto político que ha sido leal con él”.

El episodio final para la ruptura fueron las elecciones atípicas a la Gobernación de Magdalena. Mientras que Caicedo tenía a su candidata en María Margarita Guerra (quien ganó), la mayoría del Pacto Histórico apoyó a Rafael Noya, quien salió peleado de Fuerza Ciudadana –de Caicedo– y recibió, además, el respaldo de los principales partidos de oposición al petrismo: Centro Democrático y Cambio Radical.

Puede leer: Registraduría anuncia nueva jornada masiva de inscripción de cédulas para elecciones

Petro fue el primero en referirse al tema. En el consejo de ministros de este martes, el presidente afirmó: “En Santa Marta la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo de Magdalena no nos acompañó. Era ir por un contrario, pero yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir la izquierda. Porque dividir el progresismo es entregarle a quienes nos llevaron a un genocidio”.

Aunque no lo mencionó directamente, se entendió que se refería a Caicedo. Y en la mañana de este miércoles, el exgobernador citó a una rueda de prensa con un mensaje clave: “Rompimiento de relaciones y retiro del respaldo al presidente Petro tras declaraciones en el consejo de ministros”.

También: Petro dice que no hay prueba de “relación del narcotráfico colombiano con Maduro”

Desde la Plaza de Bolívar, Caicedo abordó la situación marcando su ruptura completa con el petrismo del que fuera aliado en el pasado: ”Como el Pacto hizo su consulta, han quedado por fuera otras fuerzas de izquierda que quieren estar representados. El frente unido del pueblo, si lo logramos conformar, llevaría una lista al Senado y listas a Cámara, que irían a votar como bancada junto a la del Pacto las reformas más importantes que en 2026 se impulsen para Colombia, como una constituyente para la reforma agraria y a los derechos fundamentales a la salud y a la educación”. Es decir, Caicedo, como lo ha contado este diario, se está moviendo para aunar a una izquierda alternativa al presidente Petro.

E, incluso, se fue lanza en ristre contra el Pacto por su respaldo mayoritario a Noya: “[Hay que] pasar de este modelo acentuadamente centralista –que lo llevan a decisiones equivocadas como votar al Centro Democrático y a Cambio Radical– y transitar a un modelo autonomista en clave de una Colombia federal”. Es de anotar que hubo fichas del Pacto, como el representante Alejandro Ocampo, que respaldaron a Guerra e, incluso, criticaron a sus copartidarios por irse con Rafael Noya.

Le puede interesar: Gobierno deberá responder en el Congreso por polémica por disidencias de “Calarcá”

Incluso, aseguró que el presidente busca “aniquilar” a Fuerza Ciudadana. Sobre el consejo de ministros, Caicedo aseveró que “llama la atención que él diga que perdió. Es un reconocimiento de participación en política, porque los presidentes no pueden llamar a votar. Reconoció que se había unido al Centro Democrático y a Cambio Radical, que es una gran equivocación histórica. Pero también la derrota tiene que ver con que la gente no ve las obras en el Magdalena”.

Pero desde hacía ya semanas había molestia entre los dos. Cuando el pasado 30 de octubre, Caicedo inscribió su grupo significativo de ciudadanos para recolectar firmas para avalar su candidatura presidencial, este mostró su descontento con el Pacto Histórico por “no haberlo invitado” a participar en la consulta interna del 26 de octubre. Además, este diario supo que el exgobernador había manifestado su molestia ante el hecho de que el Gobierno Nacional destinara más recursos a otros departamentos, como Boyacá –al mando del gobernador Carlos Amaya (Alianza Verde)–, antes que a Magdalena.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.