Plenaria de la Cámara comenzará a debatir reforma laboral de Petro

Ministra de Trabajo durante la reforma laboral en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Después de más de dos meses de iniciar la legislatura actual, la plenaria de la Cámara de Representantes se prepara para debatir una de las propuestas bandera de Petro: la reformas laboral.

En el orden del día de la plenaria de este lunes, a las 9 a.m., ya está programada como segundo punto. El primer punto es el debate de control político al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Si bien puede que, por lo mismo, no se consiga discutir este lunes quedará como prioridad para las próximas plenarias.

De entrada, sin embargo, no se discutirá el fondo de la reforma, que va para su segundo debate y, de aprobarse, deberá pasar por otros dos en Senado. Lo primero que tendrá que votarse serán los impedimentos de los representantes. Y, aunque estos no suelen ser aceptados, son un trámite obligatorio, y que demanda quorum con mínimo 94 representantes, toda vez que, de no ponerse en consideración, podría generar un vicio de trámite y los representantes ser demandados.

En una reciente conversación con El Espectador, María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, aseguró que la propuesta permitirá medir las fuerzas que tiene la coalición progobierno para las reformas.

“El termómetro de cómo están los votos va a ser la reforma laboral en plenaria, sobre todo, para ver cómo está el ambiente. Yo creo que hay muchos temas que ya están bastante consensuados y ya sabemos cuáles son las posiciones de la bancada”, dijo la parlamentaria.

Y agregó: “Vamos a ver en plenaria va a ser interesante en la medida que va a haber mucha gente que va a sentar sus posiciones sobre todo ideológicas. Lo que se va a ver en la arena política será la confrontación ideológica. Eso sí lo tenemos que tener clarísimo”.

Desde ya, hay visos de cómo será el debate ideológico. Recientemente, la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde y una dura crítica del gobierno, dijo que pedirá el archivo de la reforma, toda vez que, según dijo, el proyecto presentado en plenaria no se concertó con empresarios.

“Los documentos oficiales de la Comisión tripartita demuestran que jamás hubo una sesión para concertar el texto presentado en agosto”, aseveró Miranda en una respuesta a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

