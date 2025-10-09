Gobierno Petro y alcaldía de Medellín tienen nueva pelea por marchas pro-Palestina

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro tiene posturas opuestas sobre el manejo del Estado. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la dura tensión que hay entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico “Fico” Gutiérrez, se conoció la citación para este viernes a nuevas marchas impulsadas desde el Ejecutivo y que se dan bajo la bandera de apoyar a Palestina. Pero, de fondo, volvió a subir la confrontación entre los dos bandos por la utilización política de las manifestaciones.

Al menos así lo advirtió el alcalde Gutiérrez, quien aseguró que las marchas de este 10 de octubre están citadas en la sede de una institución educativa de la capital antioqueña y que, de acuerdo con lo que dijo, es en ese mismo lugar a donde el Ministerio del Interior citó a la administración local para analizar la ola violenta que se desató tras las manifestaciones del pasado martes.

Más información: Embajador de Colombia se reunió con senadores de Estados Unidos: de esto hablaron

“El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el ‘tarimazo’ y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad. Resulta que ahora desde el Ministerio del interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier. Y justo de manera muy ‘coincidencial’ han citado a marchas para el día de mañana, terminando en el Politécnico”, precisó Gutiérrez.

Y agregó: “He dado instrucciones de que nadie de la Alcaldía de Medellín va a esa encerrona. Con mucho gusto serán atendidos en la Alcaldía. Es más, están invitados al PMU para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden”.

Es de su interés: Dos jefes de Estado se suman a la cumbre Celac-UE mientras Petro cargó contra EE. UU.

Estas advertencias se dan luego de que el presidente Petro y toda su administración criticaran la forma en que funcionarios de la Alcaldía de Medellín terminaron contestando a las agresiones que encapuchados, en la noche del martes, realizaron contra propiedad privada y ciudadanos que estaban en establecimientos públicos.

El jefe de Estado dijo que eran acciones similares a las de los paramilitares, mientras que el alcalde de Medellín aseguró que su equipo contestó a los ataques de los manifestantes.

❗️❗️Ayer lo advertí.

El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el “Tarimazo” y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad.

Resulta que ahora desde el Ministerio del interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y… https://t.co/JbHOk4KLl2 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 9, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.