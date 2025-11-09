Cambio Radical define ruta electoral con Vargas Lleras a la cabeza: así preparan reunión

Germán Vargas Lleras y Fuad Char. Foto: Archivo Particular

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparecerá en el escenario político y electoral para darle línea a su partido Cambio Radical de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El jefe opositor, quien estuvo ausente del debate durante varios meses por procesos médicos, reunirá a su bancada y a figuras cercanas al partido para responder el interrogante de quiénes serán sus representantes en los próximos comicios de marzo y mayo.

El encuentro se llevará a cabo este martes 11 de noviembre en Bogotá y contará con la participación del director del partido, Germán Córdoba, y de otro de los jefes naturales del mismo, Fuad Char, líder de un clan político que durante varios años ha hecho alianza con Vargas Lleras, que ha ganado numerosas curules en el Congreso y ahora tiene alcalde en Barranquilla: Alejandro Char.

Como lo contó El Espectador, el primer punto en el orden del día de la reunión será la agenda legislativa que afrontará el Congreso de aquí a diciembre, cuando habrá un nuevo receso legislativo previo a la campaña electoral. Vargas Lleras y los congresistas de su partido analizarán cómo votar las diferentes iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, que en este último segmento busca sacar a flote su reforma a la salud, una reforma tributaria que financie el presupuesto de 2026, una ley de sometimiento, entre otras propuestas.

El segundo tema de la cumbre será el camino para definir el orden de las listas al Senado y la Cámara. En esta discusión jugarán un papel importante figuras como Char, así como los jefes de otras casas políticas adscritas a Cambio Radical. En el corazón del partido insisten en que es necesario definir esa ruta, porque otros sectores, entre estos el Pacto Histórico e incluso el Centro Democrático, ya tienen clara una estrategia para ganar varias curules en el Legislativo.

Tras abordar esos dos temas, el partido buscará entrar de lleno en la discusión de quién será su ficha presidencial para la primera vuelta, o incluso para la consulta interpartidista de marzo, en la que Cambio Radical se mediría con otros partidos de oposición y tradicionales. Aún hay un interrogante sobre si Vargas Lleras tomará esas banderas o las delegará en alguien de su colectividad o incluso en una figura externa que tenga opciones de continuar en la carrera presidencial.

Voces del partido le dijeron a este diario que la posible candidatura del ex vicepresidente aún no está descartada, pero que depende completamente de su estado de salud. Varios congresistas insistirán en que Vargas Lleras debe ser su representante, pero otros también abrirán la puerta a coavalar candidaturas por firmas pensando en la consulta interpartidista, para luego definir a quién apoyarían en la primera vuelta.

