Cambio Radical expulsa a concejal de Calarcá por presunto abuso sexual

Edwin Julián Hernández Ochoa tuvo, además de esta, otra denuncia por presuntamente cometer actos sexuales con una menor de seis años. Foto: Concejo de Calarcá

Cambio Radical comunicó que expulsa de sus toldas a Edwin Julián Hernández Ochoa, concejal en ejercicio en Calarcá, Quindío. Según el anuncio del partido, su salida responde a la investigación que cursa en su contra en la Fiscalía y la Procuraduría por presuntamente cometer abuso sexual a una niña de dos años.

“No vamos a permitir que ningún integrante de Cambio Radical atente contra la seguridad de niños, niñas y jóvenes menores de edad. Pedimos a las autoridades competentes que, en caso de hallarse culpable, caiga sobre él todo el peso de la ley”, aseguró Germán Córdoba, director de Cambio Radical.

La colectividad expresó que tomó esta medida contra Hernández luego de que la madre de la menor, agredida por el concejal, pusiera la denuncia en la Fiscalía. A eso, Cambio Radical le sumó las publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la historia.

“A partir de la fecha Hernández Ochoa no hace parte del partido, ni representa a esta colectividad en ningún sentido”, recalcó Cambio Radical.

Edwin Julián Hernández Ochoa fue elegido concejal en las elecciones regionales de 2019. Fue, de hecho, la segunda mayor votación del partido en Calarcá: sacó 418 votos, el 1.42 % del total de la votación que recibió la colectividad en esos comicios.

Ante La Crónica del Quindío, Hernández Ochoa reiteró que era inocente y que, a su juicio, se trataba de un malentendido. ““Ella es una niña muy inteligente y aprendió a hablar muy rápido y me reconocía como ‘Julián, Julián, Julián’. Se aprendió mi nombre muy rápido. La mamá de la niña me dijo que una vez la estaba cambiando y la niña dijo mi nombre y ya. No sé, se le metió eso en la cabeza”, afirmó en su defensa.

Asimismo, le manifestó al diario quindiano que le tomó por sorpresa la denuncia: “pienso que son personas inescrupulosas que buscan la manera de hacerme caer”.

Además de esta, Edwin Julián Hernández Ochoa tuvo otra investigación por un tema similar: por, presuntamente, cometer actos sexuales con una niña de seis años. “Yo creo que siempre he estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero, gracias a Dios, ese caso fue archivado hace como 2 años porque no se encontraron pruebas. Yo tengo mi conciencia tranquila y sigo confiando en Dios”, le indicó a la Crónica.

La investigación por el caso actual está en indagación preliminar en La Fiscalía primera adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Abuso Sexual.

Este es el comunicado completo de Cambio Radical: